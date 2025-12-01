Brüsszeli előrejelzés szerint Magyarország gazdaságát súlyosabban érinti a háború, mégsem kap gyorsabban vagy több uniós támogatást

Az Európai Unió döntéseit nem a ráció, hanem ideológiai szempontok vezérlik – jelentette ki Szalai Piroska miniszterelnöki megbízott hétfőn az M1 Ma reggel című műsorában.

Szalai Piroska arról beszélt: „az Európai Bizottság legfrissebb gazdasági előrejelzésében először fogalmazza meg, hogy a háború közelében fekvő országoknak – köztük Magyarországnak – nagyobb kockázattal kell szembenézniük, ami a GDP-növekedésük alakulásában is kimutatható.

A bizottság számításai szerint a háború ennek az országcsoportnak 1,4-1,8 százalékkal fogja vissza a növekedését az uniós átlaghoz képest. Ennek egyik oka, hogy ez a régió földrajzi és történelmi okokból szorosabban kapcsolódik kereskedelmi szempontból Oroszországhoz és Ukrajnához, így „a szankciók hangsúlyosabban érintenek bennünket”

– mondta.

Emellett az energiaellátásunk jelentős részben ugyancsak a háborúban álló két országhoz kötődött, miközben sokkal energiaintenzívebbek a gazdaságaink, mint a mediterrán uniós tagállamoké. A földrajzi közelség mindezeken túl a pénzpiacokon is pluszkockázatot jelent, ami nehezíti a konfliktussal határos országok finanszírozását – fejtette ki.

A felsorolt okok nem függnek a hátrányokat elszenvedő államok politikai vezetésétől és a lakóitól – jegyezte meg.

Szavai szerint a bizottsági előrejelzés megállapításait figyelembe véve az uniónak kiemelten kellene támogatnia a háború miatt nagyobb hátrányt elszenvedő tagállamokat.

Ugyanakkor Magyarországra mégsem érkezik gyorsabban vagy több uniós támogatás, ez is mutatja, hogy az uniós döntéseket nem a ráció, hanem egyéb ideológiai szempontok vezérlik

– hangsúlyozta.

Szalai Piroska kijelentését alátámasztja a Századvég legfrissebb elemzése, amely az Európai Parlament november 13-án elfogadott klímarendeletének irracionális pontjait tárgyalja.

Jelezte: a dokumentum önálló megoldási javaslatokat nem tartalmaz, de alátámasztja az összes magyar javaslatot, hiszen az itt közzétett adatokat nem a magyar kormány vagy hazai politikai, illetve gazdasági szereplők, hanem az Európai Bizottság szakértői számolták ki.

A miniszterelnöki megbízott kitért arra is, hogy

Magyarország rövid távon leginkább az energiahordozók ára kapcsán érintett, ám nem szabad elfeledkezni a menekültekről sem, akik a háború kitörése óta komoly kiadásokat jelentenek, hasonlóan a szankciók miatt elvágott kereskedelmi útvonalakhoz.

Szalai Piroska a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában emlékeztetett: Magyarország a hazai gazdaságtörténet legnagyobb humanitárius akciójával segíti az ukrán menekülteket, azaz felvállalja a háború miatt rá háruló pluszterheket.

Ezért különösen fontos pozitív visszajelzés, hogy a hitelminősítők megerősítették Magyarország befektetésre ajánlott besorolását, amit a magasabb kockázatok ellenére „a jó gazdaságpolitikánk és a szigorú költségvetésünk tett lehetővé” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Az Ukrajna újjáépítéséről rendezett nemzetközi konferencián résztvevő Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a római La Nuova kongresszusi központban 2025. július 10-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Vincenzo Livieri)