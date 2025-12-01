Borongós szürkeséggel indul a december, több vármegyében is figyelmeztetés van érvényben

Hétfőn párásan, ködösen indul a nap. Néhol gyenge eső, hajnalban ónos szitálás kialakulhat. Hajnalra 0 fokig hűl le a levegő, kora délután 6 fok körül alakul a hőmérséklet.

Hétfőn borult és párás idő valószínű, az ország egyes részein ugyanakkor tartósan ködös idő várható. A keleti és északkeleti vármegyékben szemerkélő eső is lehetséges, ahogy a tartós részeken ködös szitálás sem kizárt.

A Hungaromet Zrt. prognózisa szerint gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul, a leghűvösebb a tartósan ködös részeken lesz. Késő este és 5 fok közti idő lehetséges. Összesen négy vármegyére adtak ki figyelmeztetést tartós, sűrű köd miatt, így Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala vármegyében tartós, hat óránál os hosszabb sűrű köd lehet, pár száz méteres látótávolsággal.

Az Időkép orvosmeteorológiai jelentése alapján többeknél kialakulhat fejfájás, migrén vagy éppen vérnyomás-ingadozás. A szürke, borongós időben nagyobb az esély a fáradékonyabb, dekoncentráltabb, aluszékonyabb attitűdre. A hideg reggelen továbbra is felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak.

A jelentés szerint érdemes rétegesen öltözni, ugyanis jelentős a megfázás, illetve a felső légúti megbetegedések veszélye.

