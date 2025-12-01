Az államtitkár szerint a Tisza Párt a gyermekektől is elvenné az ingyenes egészségügyi ellátást

Az egészségügyi államtitkár szerint Magyarország történelemben először fordulna elő az, amire a Tisza Párt készül: elvenné a gyerekektől is az ingyenes egészségügyi ellátást. Takács Péter a Facebook-oldalán elérhető videóban arról beszélt, hogy a Tisza Párt a betegeket és az egészségügyi dolgozókat is a profitorientált biztosítóknak szolgáltatná ki.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videóban beszélt arról, hogy az elmúlt hétvégén feldolgozták a Tisza Párt kiszivárgott megszorító csomagját, és ezt még annál is rosszabbnak ítélték meg, mint amilyennek elsőre tűnt. Az államtitkár azt mondta, nem csodálja, hogy ezt el akarták titkolni a választásokig.

Kiemelte:

a Tisza arra készül, hogy elveszi az ingyenes egészségügyi ellátást még a gyerekektől is. Aki nem fizet, az gyakorlatilag nem kap ellátást, és még a gyereke sem.

„A rendszer most olyan, hogy akinek van élő társadalombiztosítása, 18 év alatti gyermekének automatikusan zöld a taj-kártyája, tehát a háziorvos és a kórházak ellátják” – emlékeztetett, hozzáfűzve, hogy Magyarországon a történelemben először a Tisza elvenné az emberektől, sőt még a gyerekektől is az ingyenes egészségügyi ellátást. Takács Péter szerint ezt az ellenzéki párt megrendelésre tenné, tekintettel arra, hogy

Brüsszel pénzt akar küldeni Ukrajnának, a külföldi tulajdonú magánegészségbiztosítók pedig hatalmas profitot akarnak a magyar betegeken keresni.

Mint az államtitkár fogalmazott, a Tisza-terv lényege, hogy megszűnne a mostani társadalombiztosítás, senki sem lenne többé jogosult ingyenes háziorvosi, szakorvosi vagy kórházi ellátásra, ehelyett jönne a kötelező magánegészségügyi biztosítás.

„A dolgozóknak, a szülőknek, a nyugdíjasoknak minden hónapban fizetniük kellene, különben nincs orvos és aki nem tudná fizetni a díjat, mert elveszíti a munkáját, beteg lesz, váratlan kiadása keletkezik, azt a kórház akár el is utasíthatná, vagy teljes árat számolhatna fel neki a kezelésért, és ez a gyermekére is igaz lenne” – hangsúlyozta Takács Péter, aki hozzátette: ezzel a családok terhei hatalmasra nőnének, havonta kellene fizetni a külföldi profitorientált biztosítóknak minden felnőtt és gyermek után.

Az államtitkár szerint a legnehezebb helyzetbe a nyugdíjasok és az alacsony jövedelműek kerülnének:

„vagy fizetnek és akkor kevesebb jut megélhetésre, vagy nem fizetnek, és akkor nem kapnak orvosi ellátást. ”

A külföldi biztosítók pedig szigorúan üzleti alapon működnek, ők nem olyanok, mint a magyar szolidaritáson alapuló társadalombiztosítás. Ők döntik el, hogy ki milyen kezelést kaphat, mit engedélyeznek, milyen orvoshoz mehet valaki, milyen gyógyszert támogatnak. A krónikus betegek, cukorbetegek, asztmások, szívbetegek járnának a legrosszabbul, ők ugyanis magasabb díjakat fizetnének, vagy az egyes kezeléseket egyáltalán nem támogatná a biztosító – sorolta a kormánypárti politikus.

„A Tisza rendszerében az orvosok és az ápolók fizetése is a profitorientált külföldi biztosítók kénye-kedvének lenne kiszolgáltatva” – mondta a videóban Takács Péter, hangsúlyozva, hogy a Tisza szó szerint a magyar emberek egészségével és életével játszik.

Elég egy rossz döntés és mindez valósággá válhat – mondta az államtitkár, aki mindenkit arra kért: „ne hagyjuk, hogy a baloldal elvegye az ingyenes egészségügyet a magyar emberektől és a magyar gyerekektől”.

Kiemelt kép: Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára (Fotó: MTI/Purger Tamás)