Orbán Viktor: Advent első vasárnapja. Békében és biztonságban

„Magyarország Európa legbiztonságosabb országa.
Napi egymillió euró büntetést fizetünk Brüsszelnek mert nem engedjük be a migránsokat mindannyiunk biztonságáért. Boldog karácsonyt!”
Advent első vasárnapja. Békében és biztonságban. 🙏
Közzétette: Orbán Viktor – 2025. november 29., szombat
Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos