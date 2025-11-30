Műsorújság
Orbán Viktor: Advent első vasárnapja. Békében és biztonságban

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.11.30. 09:21

| Szerző: hirado.hu
Itt a karácsony. Szeretet. Béke. Biztonság - ezzel a felirattal kezdődik az a videó, amelyet a miniszterelnök advent első vasárnapján osztott meg a közösségi oldalán.

A feliratok így folytatódnak:

„Magyarország Európa legbiztonságosabb országa.

Napi egymillió euró büntetést fizetünk Brüsszelnek mert nem engedjük be a migránsokat mindannyiunk biztonságáért. Boldog karácsonyt!”

Advent első vasárnapja. Békében és biztonságban. 🙏

Közzétette: Orbán Viktor – 2025. november 29., szombat

 

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök  – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

