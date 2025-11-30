Nyugaton előbújik a nap, de keleten még a felhők uralják az eget

Műsorújság
Szerző: hirado.hu
2025.11.30. 06:42

Szerző: hirado.hu
Keleten erősen felhős vagy borult idő várható, de a nyugati és középső megyékben a rétegfelhőzet szakadozását, csökkenését követően nagy területen kisüt a nap, ugyanakkor az Észak-Dunántúl egyes részein is tartósan borult maradhat az ég – írja a HungaroMet.

A Dunától keletre időszakos esőre kell számítani több helyen is. A légmozgás gyenge marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 10 fok között várható.

Késő estére -1 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet. Keleten marad a borult idő, de az este még derült vagy gyengén felhős nyugati megyékben is fokozatosan terjeszkedik a rétegfelhőzet, illetve köd is képződhet. A Tiszántúlon néhol szemerkélhet az eső. A légmozgás gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +4 fok között valószínű.

