Nyugaton előbújik a nap, de keleten még a felhők uralják az eget

A Dunától keletre időszakos esőre kell számítani több helyen is. A légmozgás gyenge marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 10 fok között várható.

Késő estére -1 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet. Keleten marad a borult idő, de az este még derült vagy gyengén felhős nyugati megyékben is fokozatosan terjeszkedik a rétegfelhőzet, illetve köd is képződhet. A Tiszántúlon néhol szemerkélhet az eső. A légmozgás gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +4 fok között valószínű.

A kiemelt kép illusztráció.