Egy leszakadt, majd a sínekre gurult pótkocsi okozott pánikot egy vasúti átjárónál - VIDEÓ

November 22-én a komáromi rendőrök észrevették, hogy a 13-as főút vasúti átjárójánál letört az egyik sorompórúd, a síneken pedig egy pótkocsi rekedt, ami miatt a vasúti közlekedést azonnal le kellett állítani – közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

A sofőr elmondása szerint Komáromból Kisbér felé tartott egy piros Iveco teherautóval és a hozzá kapcsolt pótkocsival, amely – eddig ismeretlen okból – a vasúti átjáróhoz érve levált, majd a sínekre gurult.

Miután ezt észlelte, a sofőr visszafordult, hogy tolatva próbálja meg elmozdítani a pótkocsit, ám eközben a fényjelző tilosra váltott és a sorompó lecsukódott, amit nem vett észre, így járművével letörte a csapórudat.

A félpótkocsit végül egy másik trélerrel sikerült lehúzni a vágányokról.

A 35 éves férfit a rendőrök előállították, és a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanújával indítottak eljárást ellene.

A hatóság kiemelte: a nem megfelelő műszaki állapot és a rossz pillanatban meghozott döntések könnyen vezethetnek súlyos, akár tragikus következményekkel járó balesetekhez.

Sajnálatos módon a közelmúltban egy vasúti átjárónál történt eset tragédiával végződött a Pest vármegyei Szentmártonkátán, mely során öten meghaltak, amikor egy Intercity vonat ütközött össze egy személyautóval.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség