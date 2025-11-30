A Tisza megszorító csomagja csapás lenne a gyerekes családoknak – figyelmeztetett Koncz Zsófia

„Azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy megdöbbentett a Tisza Párt megszorító csomagja” – fogalmazott Koncz Zsófia.

Kifejtette: a Tisza megszüntetné az alacsony, 15 százalékos személyi jövedelemadó-kulcsot, és eltörölné a családi adókedvezményeket, vagyis mindkét oldalon adóemelést hajtanának végre. Magasabb adókulccsal adóztatnák a dolgozó szülőket, és radikálisan, 30-50 százalékkal csökkentenék a gyermekek után járó kedvezményeket. Ez már havi szinten is több tízezer forintot venne ki a családok zsebéből.

A Tisza programja szerint eltörölnék a GYED-et, ami pedig a kisgyermekes szülők egyik legfontosabb juttatása. Ez azt eredményezné, hogy a szülők a gyermek születése után jóval kevesebb támogatást kapnának – mondta az államtitkár.

Kiemelte azt is, hogy a Tisza programja először tenné fizetőssé az ingyenes gyermekorvosi ellátást Magyarországon, nemcsak a felnőttek orvosi ellátása válna fizetőssé, hanem a gyermekeké is.

„Ezek megdöbbentő és felháborító tervek”

– fogalmazott Koncz Zsófia.

Az államtitkár szerint „sajnos, ez is bizonyítja, hogy a Tisza túl baloldali és túl Brüsszel-párti, ez pedig óriási veszélyt jelent a magyar családok számára”.

A Tisza kész behajtani a magyar családokon azt a pénzt, amelyet Brüsszel elvár a háború, Ukrajna és a migráció finanszírozására

– mondta.

A kormány ezzel szemben folytatja a családi adócsökkentéseket. Januártól újabb 50 százalékkal növelik a családi adókedvezményt, a háromgyermekes édesanyák után a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is személyi jövedelemadó-mentesek lesznek, valamint tovább bővítik a 30 év alatti édesanyák szja-mentességét – idézte fel.

„Mi a magyar emberek pénzét nem a háborúra, nem Ukrajnára és nem a migrációra, hanem a magyar családokra akarjuk fordítani” – jelentette ki.

Kiemelt kép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a családügyi kerekasztal ülésén a minisztériumban 2025. november 14-én (Fotó: MTI/Soós Lajos)