A súlyosan megsérült balerina 200 milliós kártérítést kap - de kérdés, ki fizet majd

Tóth Nikolett táncművész 2022-ben súlyosan megsérült, amikor ráomlott egy felújítás alatt álló ház tetőszerkezete. Peren kívül nem sikerült megegyeznie az építkezést vezető vállalkozóval és biztosítójával, ezért több per indult. A sérelemdíjról végül megállapodás született: a cég 15-15 millió forintot fizet a nőnek és édesanyjának. A jogerős ítélet alapján Nikolettet összesen 200 millió forint kártérítés és havi 3,5 millió forintos életjáradék illeti meg. A kifizetés azonban bizonytalan, mert a felelős cégek felszámolás alatt állnak, így a pénzhez való hozzájutás időpontja egyelőre kérdéses.

Tóth Nikolett balesete után hosszú peren kívüli egyeztetés kezdődött az építkezést irányító vállalkozóval és a biztosítóval, de nem sikerült megállapodásra jutni. Mivel Nikolett rehabilitációja rendkívül költséges, sérelemdíjat követelt: ő 60 millió, édesanyja 15 millió forintot. Ennek egy részét korábban már megkapták, a most benyújtott megállapodás alapján pedig a perelt cég további 15-15 millió forintot köteles kifizetni – írja az Index.

A sérelemdíj mellett kártérítési perek is indultak, összesen hét eljárás, többségük a nyilvánosság kizárásával. Ügyvédje, Ikanov Gábor szerint ezekben több száz milliós összegekről volt szó, hiszen Nikolett maradandó sérülései miatt a régi életét már nem kaphatja vissza.

A jogerős bírói döntés végül kimondta: a táncművészt a sérelemdíjjal együtt 200 millió forint kártérítés, valamint havi 3,5 millió forintos életjáradék illeti meg élete végéig.

A kifizetés azonban bizonytalanná vált, mivel az érintett cégek időközben felszámolás alá kerültek.

Nikolett ezért egyelőre nem tudja, mikor juthat hozzá az őt megillető összeghez, hiszen most már a felszámolóbiztoson múlik, hogy mikor teljesíthetők a bíróság által megítélt kifizetések.

2022. június 27-én a VI. kerületi Aradi és Jókai utca kereszteződésében található, Jókai utca 1. szám alatti ötszintes épület homlokzati fala és tetőszerkezeti elemei az utcára és parkoló autókra dőltek. A baleset legsúlyosabb sérültje az Operettszínház táncművésze, Tóth Nikolett balerina volt, akinek a gerince és koponyája sérült meg, és a temérdek műtét ellenére is kerekesszékbe kényszerült.

A nyomozás során a BRFK több embert is meggyanúsított, köztük a statikust, a generáltervezőt és a műszaki vezetőt. Egyikük sem ismerte el a bűnösségét, miközben a balerina kerekesszékbe került, és a baleset miatt azóta is folyamatosak a fájdalmai.

Kiemelt kép: Tóth Nikolett – Forrás: YouTube