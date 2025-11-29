Műsorújság
Országos kampányt indít a Tisza megszorító csomagja ellen a Nemzeti Ellenállás Mozgalom

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.11.29. 10:30

| Szerző: hirado.hu
Ezt Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja, az Alapjogokért Központ elemzője jelentette be a közösségi oldalán.

Bejegyzésében ezt írta:

„Nyíregyházán a világ szeme: a jobboldal háborúellenes gyűlést tart ma 11 órától, Magyar Péter pedig – kreativitását a szokásos alacsony szinten tartva – ugyanide szervezett rendezvényt. Így nem volt kérdés, hogy én is Nyíregyházán tartom meg a Nemzeti Ellenállás Mozgalom sajtótájékoztatóját!

Országos kampányt indítunk, amelynek keretében fel szeretnénk hívni mindenkinek a figyelmét arra a veszélyre, amit a Tisza megszorító csomagja rejt. Adóemelés az embereknek és a vállalkozásoknak, az egészségügy és a nyugdíjrendszer privatizálása és a családi adókedvezmények megvágása.

Ez csak néhány pont abból a tiszás programtervből, ami – Brüsszel elvárásainak ugyan megfelel, de – tönkretenné a magyar családokat és a magyar gazdaságot.

 Hiába derült ki, hogy Zelenszkij közvetlen köre – miniszterek, korábbi üzlettársak és a kabinetfőnöke – elsikkasztják az Ukrajnának adott támogatást, Brüsszel továbbra is önti a pénzt az országba, sőt Ursula von der Leyen újabb forrásokat követel a tagállamoktól. A Tisza ennek az elvárásnak (is) eleget tenne, mi viszont ezt nem hagyjuk!”

 

Kiemelt kép: Szűcs Gábor Nyíregyházán 2025. november 29-én – Fotó: Facebook

