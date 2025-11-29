Orbán Viktor: Sikerült megfizethető áron biztosítanunk a magyar családok és vállalatok számára az energiát

A miniszterelnök a moszkvai útjáról írt a közösségi oldalán.

A bejegyzés így szól:

„Tegnap hosszú napunk volt. Moszkvából egyenesen Nyíregyházára vitt az út.

Új helyzet van. Miközben a brüsszeliek egymást túllicitálva vágják maguk alatt a fát, mi az évek alatt következetesen felépített és megőrzött kapcsolatainkat az elmúlt napokban két fő cél érdekében kamatoztattuk.

Egyrészt, hogy

mentesítsük magunkat a Magyarország működésére veszélyt jelentő intézkedések alól. Ezt három héttel ezelőtt sikerült elérnünk, amikor Washingtonban Trump elnök úrral megállapodtunk, hogy Magyarország felmentést kap az orosz energiaszektort sújtó amerikai szankciók alól.

Láttuk Szerbiában, mi történik ott, ahol ezek a szankciók életbe lépnek.

A második feladatunk, hogy továbbra is megfizethető áron biztosítsuk a magyar családok és vállalatok számára az energiát.

Ezt tárgyaltuk ki sikerrel tegnap Moszkvában.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – Fotó: Facebook