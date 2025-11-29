Orbán Viktor: Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani

Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani, megállapodtunk az oroszokkal arról, hogy „akármi is történik Oroszországban”, idén télen és a következő évben is megérkezik az a mennyiségű gáz és olaj, amire Magyarország leszerződött – jelentette ki Orbán Viktor, miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton, Nyíregyházán, a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén. Hozzátette: Magyarországnak európai biztonsági egyensúlyra van szüksége.

„A Moszkva-Nyíregyháza járattal érkeztem” – kezdte a beszélgetést Orbán Viktor utalva arra, hogy pénteken Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

„Nafta lesz” – fogalmazott,

emlékeztetve, hogy két szerződést kellett kitárgyalnia az elmúlt időszakban, közülük egyet Amerikában, hogy adjanak kivételt a meghatározott orosz cégek által szállított energiát sújtó szankciók alól.

A moszkvai tárgyalásáról pedig azt mondta: arra volt szükség, hogy garanciát kapjon az „oroszok elnökétől”, hogy „akármi is történik Oroszországban”, az a mennyiségű gáz és olaj, amelyre Magyarország leszerződött, megérkezik a télen is és a következő év során is.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyûlésen Nyíregyházán 2025. november 29-én – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

„Erről sikerült megállapodnunk, tehát Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani”

– jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint

Magyarországnak olyan erőviszonyokra van szüksége Európában, „hogy mi magyarok békében tudjunk élni, ne legyen katonai fenyegetés a fejünk fölött és a gazdasági fejlődésünket semmilyen háború ne akadályozza”.

A kormányfő hangsúlyozta, azért dolgozik, hogy a háború végén „olyan helyzetben találjuk magunkat, amely Magyarország számára békét, biztonságot, folyamatos katonai védelmet és gazdasági fejlődési lehetőséget ad”.

Orbán Viktor kifejtette, az orosz elnökkel folytatott tárgyalásai során törekedett arra, hogy teret nyisson az elmúlt 15 évben megerősödött magyar vállalatok előtt, melyek a glóbusz bármely pontján képesek már jó üzleteket kötni. Szavai szerint „két-három komoly üzlet előtt kinyitottuk az ajtót, aztán majd a MOL-osok, meg a többiek mit tárgyalnak, az már egy üzleti kérdés, az nem a magyar kormány dolga”.

A miniszterelnök leszögezte, a brüsszeliek egy Brüsszel-párti kormányt akarnak Magyarországon.

Nagyon sok gondot okoz Brüsszelben az, hogy Magyarországnak vannak nemzeti érdekei, és ezeket nem vagyunk hajlandóak alárendelni valamifajta brüsszeli bürokrácia érdekeinek – mondta.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) a színpadon a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyûlésen Nyíregyházán 2025. november 29-én. Mellette Tarczy Gyula, a Nyíregyházi Televízió fõszerkesztõje, moderátor – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán