Mi köti össze a Petróleumlámpát Gedeon bácsival?

Hol van az a nyár? – kérdezhetné Gedeon bácsi egy szomorú vasárnapon, petróleumlámpával a kezében. Bár képletesen, de mégis egyszerre csengenek össze e címekhez tartozó jól ismert dallamok: a Csináljuk a fesztivált! korábbi évadaiban már sikerrel szereplő slágereket a Duna zenés vetélkedője, a Magyarország, szeretlek! adásaiban idézik fel.

December 6-tól szombat esténként a Csináljuk a fesztivált! című showműsor immár ötödik évada várja a nézőket a Dunán. A magyar könnyűzene legnagyobb slágereit korszakos bontásban megidéző zenei műsor igazi időutazás: az elmúlt négy évad több mint száz év zenei örökségét elevenítette fel. Ebből az évszázadnyi örökzöldből válogat a vasárnap esténként látható Magyarország, szeretlek! című szórakoztató, zenés vetélkedő.

A Csináljuk a fesztivált! jegyében telik már a november 30-án 19:45-kor kezdődő, egyúttal a rádiózás 100. évfordulóját ünneplő adás is. A dalfelismerés játékban elsőként az 1915-1965 között íródott, a Csináljuk a fesztivált! színpadán korábban már szereplő slágerek csendülnek fel, és a korszakos kedvencek visszaköszönnek a műsor további feladványai, feladatai között is. A vasárnapi vetélkedőben – a többi között – szerepet kap a Petróleumlámpa, a Szomorú vasárnap, a Gedeon bácsi, a Csinibaba és a Hamvadó cigarettavég is. Az operett, régi slágerek, filmzenék, táncdalok után a folytatásban a Magyarország, szeretlek! is halad a korszakokkal: a Csináljuk a fesztivált! pop, rock és könnyűzenei slágereivel szórakoztatja majd a nézőket és látja el feladvánnyal a vetélkedő sztárvendégeit.

Csináljuk a fesztivált! – december 6-tól, szombatonként 19:35-től a Dunán.

Magyarország, szeretlek! – vasárnaponként 19:45-től a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA