„Mélységbe taszítanák Magyarországot” – Szita Károly összefogásra szólította fel a polgármestereket a Tisza megszorítócsomagja ellen

Összefogásra szólította fel a magyarországi polgármestereket, településeket a Tisza Párt tervezett megszorítócsomagja ellen Szita Károly (Fidesz-KDNP), Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke az MTI-nek pénteken adott nyilatkozatában.

Elmondása szerint „nagyon sokukat megdöbbentettek” azok a hírek, amelyek az ellenzéki párt 1300 milliárd forintos megszorítási tervéről jelentek meg az elmúlt napokban. Emiatt úgy véli, ismét szükség van az önkormányzatok összefogására, ahogy korábban is történt – például az illegális bevándorlással kapcsolatban – írja a Mandiner.

Azt kérte a polgármesterektől, hogy közösen lépjenek fel a „brutális baloldali csomaggal” szemben: vigyék a kérdést a képviselő-testületek elé, és utasítsák el a javaslatot.

A polgármester szerint a tervezett megszorítás „a rendszerváltás óta nem látott mélységbe” taszítaná az országot és a magyar családokat, visszahozva azokat az időket, amikor a mindennapi megélhetés biztosítása volt a fő cél, nem pedig az otthonteremtés és a gyarapodás.

Hangsúlyozta: több mint három évtizedes polgármesteri pályafutása során szerzett tapasztalata alapján úgy látja, hogy a baloldali-liberális kormányok mindig az emberek pénztárcáját terhelték meg, ha plusz forrásokra volt szükségük. Úgy fogalmazott:

a Tisza Párt megszorítócsomagja „a papírpénz mellett az aprót is elvenné”.

Példaként említette, hogy a tervezett intézkedések minden társadalmi réteget érintenének: a többsávos személyi jövedelemadó bevezetése szerinte egy átlagos pedagógus havi fizetését mintegy 56 ezer forinttal, míg egy átlagos orvosét körülbelül 252 ezer forinttal csökkentené, eközben a családi adókedvezmény pedig 30–50 százalékkal esne vissza.

A csomag része lenne továbbá a gyermekgondozási díj megszüntetése, az ingyenes egészségügyi ellátás automatikus jellegének megszűnése még a gyermekek esetében is, valamint a 9 százalékos társasági adó 13,5–25 százalék közötti emelése. Szita szerint mindez áremelkedést, elmaradó béremeléseket és tömeges elbocsátásokat okozna.

A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt tervezete alapján megszűnne az állami nyugdíjrendszer:

mindenkit kötelezően nyugdíjpénztárakba irányítanának át, és még 20 százalékos nyugdíjadót is fizetni kellene.

Emellett jelentős adóemeléseket is kilátásba helyeztek, amely által nőne az ingatlanadó, bevezetnék a vagyonadót, emelnék a gépjárművek áfáját, és külön díjat kellene fizetni a kutyák és macskák tartásáért is – sorolta.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője az Európai Néppárt (EPP) elnökével, Manfred Weberrel közösen tartott sajtótájékoztatóján Strasbourgban 2024. október 9-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)