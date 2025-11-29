Megszólalt Sebestyén József nővére a DPK háborúellenes gyűlésén: Az öcsém nem akart idegen érdekekért meghalni magyarként

Az ukrajnai kényszersorozás áldozatául eső Sebestyén József nővére a DPK háborúellenes rendezvényén idézte fel öccse életét, személyes visszaemlékezésével mélyen megrendítve a jelenlévőket. Sebestyén Márta beszédében hangsúlyozta a család fájdalmát, a hiány feldolgozhatatlanságát, de köszönetét is kifejezte a magyar kormány támogatásáért és mindazokért, akik emléket állítottak Sebestyén Józsefnek.

A Magyar Nemzet által közölt beszédében hangsúlyozta, hogy testvére élete már születésétől kezdve rendkívüli volt, és felidézte a család fájdalmát, amely máig feldolgozhatatlan. „Sebestyén József születése már maga volt a csoda, és élete is rendkívüli volt” – kezdte, majd felidézte, hogy a szeretett édesapa, a mosolygós kisfiúból lett vállalkozó egyetlen pillanat alatt vált áldozattá, amikor a hírhedt TCK-s kényszersorozók elragadták őt családjától és Beregszásztól.

Visszaemlékezett arra is, hogy öccse életének kezdete és vége tragikus módon ugyanahhoz a városhoz kötődött:

„Úgy volt, hogy nem marad életben, mert az orvosok már lemondtak róla, Munkácson volt másfél hónapig, és a sors fintora, hogy 45 évvel később Munkácson végeztek vele, kegyetlenül agyonverték”

– fogalmazott.

Elmesélte, hogyan zajlottak József mindennapjai, mielőtt elhurcolták: „Az öcsém élte a mindennapjait, hétköznapjait, üzemeltette a panzióját, szerette a szülővárosunkat, Beregszászt, és egyszer hirtelen a kényszersorozók, a hírhedt nevükön a TCK-sok egyik pillanatról a másikra elrabolták őt”

– mondta, majd hozzátette:

„Az öcsém nem tervezte így a halálát, nem tervezte azt, hogy egy értelmetlen háború részesévé válik, nem akart idegen érdekekért meghalni magyarként és magyar állampolgárként sem, ilyen fiatalon 45 évesen.”

Sebestyén Márta azt is megosztotta, hogy testvére sírja időközben zarándokhellyé vált, majd köszönetet mondott mindenkinek, aki együttérzését fejezte ki a család felé. Végül külön háláját fejezte ki a magyar kormány iránt:

„És nem utolsó sorban szeretném megköszönni az Orbán Viktor vezette magyar kormánynak a sok-sok segítséget, és azt, hogy nem engedték el a kezünket. Nagyon köszönjük!” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Sebestyén József (1979–2025) (Forrás: Facebook)