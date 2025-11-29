Marad a borongós idő szombaton, kisebb eső is előfordulhat

A délkeleti, keleti tájakon elszórtan kisebb eső előfordulhat. A légmozgás gyenge marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között várható.

Késő estére -3 és +5 fok közé hűl le a levegő. A középső országrészben vékonyodhat, csökkenhet a felhőzet, de a Tiszántúlon borult marad az ég, emellett a Dunántúlon terjeszkedhet az alacsonyszintű felhőzet, de a derült részeken pára, néhol zúzmarás köd képződhet. A Tiszántúlon elszórtan csapadék is előfordulhat. A légmozgás gyenge lesz. A minimum-hőmérséklet a felhős tájakon általában 0 és +4, a derült részeken -4 és 0 fok között valószínű, de a tartósabban derült hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk.

