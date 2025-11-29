Már több mint két és fél millióan töltötték le a DÁP-ot – jelentette be Nyitrai Zsolt

Nyitrai Zsolt aláhúzta, a DÁP kényelmes és gyors ügyintézést biztosít sorbanállás nélkül.
Felidézte, Magyarország kormánya szolgáltató államot épít. Ezért indult a Gondosóra- és az ingyenes tanulói laptop program, valamint a cukorbeteg gyerekek ingyenes nyári táboroztatása – sorolta.
A videóban Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős helyettes államtitkára elmondta, a DÁP célja, hogy a hivatalos, illetve a banki vagy a közművekkel kapcsolatos ügyintézés gyorsabb és kényelmesebb legyen.
„Egy helyen érhetők el és továbbíthatók a személyes adatok, okmányok és járműadatok szigorú, törvényileg szabályozott védelem mellett. Az adatok biztonságban vannak, illetéktelenek nem férhetnek hozzá”
– hangsúlyozta.
A helyettes államtitkár közölte, egyetlen bejelentkezéssel több mint 200 állami és piaci weboldal és alkalmazás érhető el, a digitális erkölcsi bizonyítvány pár kattintással igényelhető.
Hozzátette, az alkalmazásban biztosított e-aláírás magánszemélyek számára és magáncélra jogilag egyenértékű a kézi aláírással, Magyarországon és az EU-ban is elfogadott.
Solymár Károly Balázs közölte, céljuk, hogy folyamatosan bővüljön a mobiltelefonnal intézhető ügyek köre.
Kiemelt kép: Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök fõtanácsadója az iskolai notebook-osztásról tartott sajtótájékoztatón a Belügyminisztériumban 2023. november 9-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)