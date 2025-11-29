Közel félmillióval több szavazója van a Fidesznek, mint a Tisza Pártnak.

Ha most vasárnap tartanának választást Magyarországon, a Fidesz 47, a Tisza 40 százalékos eredményt érne el a Nézőpont Intézet novemberi közvélemény-kutatása szerint.

Augusztus vége óta rengeteg esemény történt a magyar politikában. A kormányoldal megkezdte „győzelmi terve” végrehajtását, s ennek keretében meghirdette az Otthon Start-programot, a 14. havi nyugdíjat, a vállalkozói terheket csökkentő csomagot, valamint fegyverpénzt fizetett és elengedte a háromgyermekes anyák jövedelemadóját is.

A Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal való találkozók hírei is kedvezően hatottak a kormány megítélésére, hiszen mindkét egyeztetésen a Fidesz kulcstémái határozták meg a napirendet: a rezsicsökkentés védelme és az ukrajnai béke megteremtése. Mindez a kormányoldal enyhe növekedését eredményezte, augusztusról novemberre 46-ról 47 százalékra erősödött a kormánypárt

a Nézőpont Intézet által rendszeresen bemutatott „legvalószínűbb listás eredmény” bázisán. A június végén mért támogatottsághoz (44 százalék) képest ez már három százalékpontos emelkedés.

Ezzel szemben a Tisza Pártnak nem alakult jól az elmúlt három hónap. Szeptember óta a legnagyobb ellenzéki erő nem tudott a napirendet meghatározó témával előállni. A vele kapcsolatos hírek pedig számára előnytelenek voltak: az adatszivárgás aktivistáit és anyagi támogatóit, a „Tisza-adó” pedig a materiális szempontokra érzékeny választóit bizonytalanította el.

A Tisza Párt sikerterméke azonban változatlan: a kormányellenes választóknak kormányváltást ígér. Ezzel magyarázható, hogy a párt támogatása augusztushoz képest két százalékpontot emelkedett, a potenciális Tisza-szavazókból álló Kétfarkú Kutya Párt támogatásának rovására. Az ellenzéki tábor kannibalizálása, s ezáltal az ellenzékváltás folytatódik. Összességében azonban a Tisza támogatása mintha plafonba ütközött volna: nyár elején 39, nyár végén 38, az ősz végén 40 százalékon áll. Mindez azt jelenti, hogy 75 százalékos részvétel mellett, a Fidesznek 400 ezerrel több szavazója van, mint a Tisza Pártnak.

Mindig vannak olyan választók, akik nem kívánnak egyik oldalra sem szavazni. A harmadik erő szerepét némileg meglepően azonban nem egy mérsékelt, esetleg mindkét oldallal együttműködésre kész párt tölti be, hanem egyre inkább a Mi Hazánk Mozgalom. Toroczkai László pártját régóta küszöb felett méri a Nézőpont Intézet, legvalószínűbb listás eredménye november végén 7 százalék lenne. Ezzel szemben a már említett Kétfarkú Kutya Párt és a Gyurcsány nélküli Demokratikus Koalíció csak 3-3 százalékot érne el, így egyiknek sincs reális esélye jelenleg a parlamenti bejutásra.

