Koncz Zsófia: 2010 óta négyszeresére nőtt a bölcsődék száma

2010-ben mindössze 326 bölcsőde működött az országban, ma 1250, tehát meg tudtuk négyszerezni a bölcsődék számát – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára szombaton Szerencs ondi városrészén tartott adventi családi napon.

Koncz Zsófia emlékeztetett, 2010-ben országosan mindössze 32 500 darab bölcsődei férőhely volt, ma pedig már több mint 70 ezer férőhelyen fogadják a kisgyermeket. Úgy fogalmazott, tizenöt évvel ezelőtt a három éven aluli kisgyermekek mindössze tíz százalékának volt férőhelyük, mára ez huszonhét százalékra emelkedett, és további igények vannak a bővítésre.

Az államtitkár elmondta, a KIM korábban munkahelyi bölcsődék létrehozására 1,3 milliárd forintos kerettel hirdetett pályázatot, aminek köszönhetően közel 30 új munkahelyi bölcsőde nyílik a jövőben az országban.

Ebből egy kétcsoportos mini bölcsőde Ondon nyit meg, a helyi szigetelőanyag-gyár közreműködésével.

Koncz Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, kiemelte, Kelet-Magyarországon elsőként a Szülők Háza Alapítvány is megkezdi működését a településrészen.

Mint mondta, a Szülők Háza Alapítvány hálózata országosan is ismert: Budapesten, Győrben, Érden és Budaörsön hat családi központ és húsz bölcsőde áll a családok rendelkezésére összesen százötven férőhellyel. Úgy fogalmazott, Ondon is hatalmas összefogás keretében valósul meg az új intézmény, ahol a bölcsődei ellátás mellett számos más funkcióval, mint például a korai fejlesztéssel is segítik az ott élő családokat.

Az államtitkár közölte, az épületet a felújítás után, várhatóan 2026 márciusában lehet igénybe venni, és arra kérte a jelenlévőket, hogy használják és töltsék meg élettel azt.

Kiss Attila (Fidesz-KDNP) Szerencs polgármestere elmondta, az épületben korábban a településrész óvodája működött, de öt éve kihasználatlanul áll. Hozzátette, az előző városvezetés az épületet el is akarta adni, amit a városrész fideszes önkormányzati képviselője akadályozott meg. A városvezető kiemelte, a felújításban helyi vállalkozók vesznek majd részt, akik korábban „ki voltak rekesztve a szerencsi munkákból”.

Regős Judit, a Szülők Háza Alapítvány elnöke úgy fogalmazott, a leendő új ondi központtal nem csak egy szakmai helyszín jön létre, hanem olyan tér is, ahol szülők, nagyszülők és gyerekek együtt töltenek majd sok-sok időt. Jelezte, a fejlesztőközpontban 14 éves korig várják majd a gyerekeket, a fejlesztési igényeket pedig a hely közösségi oldalán kérdőívvel mérik fel.

Az alapítvány elnöke hozzátette, a településrészen egy amerikai-magyar együttműködés is elindul, aminek részeként az Egyesült Államokban élő magyar közösségeket hoznak össze a helyiekkel. Közölte, az első partner egy Miamiban élő közösség lesz, akik magyar iskolát és bölcsődét tartanak fent. Velük közösen a digitális térben szerveznek majd programokat és nyáron vendégül is akarják látni a floridai magyarokat.

A szombati adventi családi napon a szakmai programok mellett játszóházzal és kreatív programokkal várták a résztvevőket, és koncertet adott Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész.

Kiemelt kép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára beszédet mond a Szerencs ondi városrészén tartott adventi családi napon 2025. november 29-én (Fotó: MTI/Vajda János)