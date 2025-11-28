Végre emelkedésnek indult a Balaton vízszintje

Két nap alatt végre ismét emelkedni kezdett a Balaton átlagos vízállása. A tó vízszintje két centiméterrel nőtt, miután a vízgyűjtő területre érkező csapadék véget vetett a hetek óta tartó stagnálásnak. Az átlagos vízállás pénteken 69 centiméter.

A Somogy Vármegyei Hírportál a HungaroMet Zrt.-re hivatkozva írt arról, hogy

míg korábban több napon keresztül 67 centiméteres vízállást mértek az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei, a Balaton vízszintje mostanra két centimétert nőtt, így csütörtökön és pénteken már 69 centimétert mutatott a vízállásjelző.

A Sonline.hu oldalon elérhető beszámolóban emlékeztettek, hogy az elmúlt egy hétben Magyarország jelentős részét kiadós csapadék öntözte, ezzel elkezdődött a talajok őszi-téli feltöltődése. Bár jelentős területi különbségek voltak a csapadék mennyiségében, de még a kevesebb esőben részesülő tájakon is jutott némi nedvesség a fél méternél mélyebb talajrétegbe is.

Az elmúlt egy hétben csapadékosra fordult az időjárás, többfelé havazott is, kedden és szerdán pedig az ország nyugati és északi harmadán kiadós mennyiségű eső esett, így az elmúlt tíz napban csaknem mindenütt meghaladta a csapadékösszeg a 20 millimétert. Sokfelé 50–100 milliméter csapadék hullott, ezzel pedig a 30 napos összmennyiség az ország jelentős részén már meghaladja a sokéves átlagot – ismertették, hozzátéve, hogy

a talaj felső 20 centiméteres rétege mindenütt telítődött vagy telítettséghez közeli állapotba került.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a Balaton vízszintjének ingadozása természetes folyamat, és a 70 centiméter alatti érték nem jelent veszélyt a tó élővilágára vagy vízminőségére. A tó sekély és széljárta, ezért a vízszint évről évre a csapadék, a párolgás és a befolyó vizek mennyiségének függvényében változik, és a korábbi évtizedekben is előfordultak 70 centiméter alatti értékek, anélkül, hogy a tó állapota romlott volna.

Október elején még a hirado.hu is a Balaton vízszintjének folyamatos apadásáról volt kénytelen beszámolni, a meder egyes részein akkor már sétálni is lehetett. Azokban a napokban 66 centiméter volt a tó vízállása és még nem volt látható, mikor érkezhet olyan csapadék, amely megállíthatja a vízszint további csökkenését.

Kiemelt kép: Vitorlás a Balatonon Tihany közelében, háttérben a Kőröshegyi völgyhíd (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)