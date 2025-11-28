Poénból légpuskával lőttek járókelőkre az erkélyről a XX. kerületben elfogott fiatalok

Elfogtak három fiút, akik egy XX. kerületi, a Vízisport utcában lévő lakás erkélyéről légpuskával adtak le lövéseket, amelyek két fiatalt eltaláltak, egyikük súlyos, másikuk könnyű sérüléseket szenvedett – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Police.hu oldalon pénteken.

A tájékoztatás szerint két 18 és egy 17 éves fiú kedd délután adott le lövéseket az erkélyről, és megsebesítettek két, arra járó fiatalt.

A sérült fiatalok értesítették a rendőrséget, a rendőrök pedig adatgyűjtést végeztek, több száz méteres körzetben átnézték a térfigyelő kamerákat, valamint előzetes szakértői véleményt kértek.

A nyomozók az egyik kamerafelvételen vették észre az egyik társasház erkélyét, ahol abban az időpontban láttak mozgást, amikor az egyik sértettet lövés érte. A rendőrök ezt követően a feltételezett elkövetőket – a légfegyver tulajdonosát és két társát –

pár órán belül elfogták és előállították, a lakásban talált légfegyvert lefoglalták.

A fegyvert birtokló 18 éves fiatalt súlyos testi sértés bűntettével, súlyos testi sértés kísérlet bűntettével, valamint csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével gyanúsították meg.

Kapcsolódó tartalom Rálőttek a nyílt utcán egy hazafelé bicikliző nőre Debrecenben Egy legálisan vásárolható airsoft pisztollyal lőhettek rá.

Két társát csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt hallgatták ki – fűzték hozzá. A kihallgatások során mindhárman

minden részletre kiterjedő beismerő vallomást tettek.

Elmondták, hogy több emberre is rálőttek.

Jó poénnak tartották az egészet, nem gondolták, hogy a légpuskával sérülést okoznak.

A nyomozók az eljárás során eddig hat további sértettet azonosítottak, akiket jelenleg keresnek.

A BRFK azt kéri, hogy aki a bűncselekmény további sértettjeiről információval rendelkezik, valamint magára ismer, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)