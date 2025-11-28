Orbán Viktor aláírta: a kormány minden segítséget megad Budapestnek, a bért is fizeti, ha a főváros nem tudja

A kormány elkötelezett amellett, hogy Budapest „fizetésképtelenné válása esetén a fővárosi közszolgáltatások és a fővárosi tömegközlekedés zavartalanul működjenek”. Ezt – Orbán Viktor aláírásával – határozatban tudatta a kabinet. Gulyás Gergely elküldte levelét Karácsony Gergelynek.

„Budapest Főváros fizetésképtelenné válása esetén szükséges kormányzati intézkedésekről” – címmel jelent meg kormányhatározat a Magyar Közlönyben, a miniszterelnök aláírásával. Ebben előrebocsátják: „Minden fővárosi lakos érdeke, hogy a fővárosi közszolgáltatások – ideértve a közösségi közlekedést – működőképesek maradjanak, még akkor is, ha a főváros fizetésképtelen helyzetbe kerül”.

A fővárosiak védelme érdekében a határozatot kimondja: “a kormány elkötelezett amellett, hogy Budapest Főváros fizetésképtelenné válása esetén a fővárosi közszolgáltatások és a fővárosi tömegközlekedés zavartalanul működjenek.

„A kormány kész minden segítséget megadni, hogy a fővárosi közszolgáltatásban, ideértve a fővárosi tömegközlekedésben érintett dolgozók minden körülmények között megkapják munkabérüket, amennyiben a Fővárosi Önkormányzat nem tesz, vagy nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek”

– szól a határozat.

Gulyás Gergely levele Karácsony főpolgármesternek

„Karácsony Gergely főpolgármester levelére válaszoltam a kormány nevében, amelyről tájékoztattam a fővárosi közgyűlés valamennyi frakcióvezetőjét, fővárosi cég- és szakszervezeti vezetőket. A kormány a főváros működését mindenáron biztosítani fogja” – tudatta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook oldalán, ahol magát a levelet is kitette, és a kormányhatározatot is.

Karácsony Gergely a Facebookon reagált, mint írta, „folytatódik az abszurd dráma”. A főpolgármester szerint a kormány kiadott egy határozatot, hogy a főváros nem kerülhet bajba, „miközben a baj éppen abból van, hogy a korábbi döntéseiket nem hajtották végre” – állítja.

„Hol a törvénybe foglalt 12 milliárd a közösségi közlekedésre? Hol a 8,8 milliárd a főváros által meghitelezett trolikra? Hol a Lánchíd 6 milliárdja? Az Egészséges Budapest közel 25 milliárdjáról már nem is beszélve. Vagy esetleg az a “mentő” ötlet, hogy államosítják a budapesti közösségi közlekedést? Az milyen jól bejött a kórházaknál és az iskoláknál is….”– írta a főpolgármester, aki december 1-re összehívta a fővárosi közgyűlést, és aznapra tüntetést is szervezett a Karmelitához.

Gulyás Gergely már a tegnapi Kormányinfón megadta Karácsony kérdéseire a választ: a Fővárosi Közgyűlés mondja ki a fizetésképtelenséget, a kormány aztán segít.

