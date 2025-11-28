Menczer Tamás: Gratulálok a tiszás előválasztás, vagyis a baloldali színjáték győzteseinek

„Gratulálok a tiszás előválasztás, vagyis a baloldali színjáték győzteseinek. Ők igazán baloldaliak, igazán brüsszeliek, így igazán veszélyesek” – írta Facebook-bejegyzésében a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Hangsúlyozta: „Le fogjuk győzni őket!”

„Ja, ők már nyilatkozhatnak, Peti? Vagy marad a szájkosár?” – tette fel a kérdést Menczer Tamás.

A Tisza Párt előválasztásán fele annyian vettek részt, mint a négy évvel korábbi baloldali előválasztáson

Mint azt a hirado.hu közölte, Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője pénteken a közösségi oldalán azt írta, Magyar Péter diadalittasan jelentette be csütörtök este, hogy 300 000 ember szavazott az előválasztáson, és ez hatalmas siker.

„Higgyük el most ezt a számot, bár ő mindig sokkal többet mond a valóságnál” – fogalmazott a fideszes politikus, hozzátéve, hogy például a híres Tisza Világ applikációról is azt állította, hogy 400 ezren töltötték le, majd a teljes kiszivárgás után kiderült, hogy az a szám valójában csak 200 ezer, és azok sem mind a letöltők, hanem más adatbázisok tagjai is benne vannak.

„A négy évvel ezelőtti, kétszer ekkora előválasztásnak lett a végterméke Márki-Zay Péter és egy irgalmatlan zakó,

ha esetleg még valaki szeretne rá visszaemlékezni” – fűzte hozzá.

