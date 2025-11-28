Kigyulladt egy háromszintes raktárépület Makón

A helyszínre makói, hódmezővásárhelyi, szegedi, orosházi és mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik hét víz- és két létrasugárral a lángokat már eloltották, az izzó részek felkutatásán és eloltásán dolgoznak – írták.
A közlemény szerint az épület alsó szintjén húsüzem volt, ahol nyersanyagot tároltak, az első emeleten autógumikat, építési anyagokat, valamint nagyjából kétszázötven kilogrammnyi füstölt kolbászt tároltak. Az anyagi kár jelentős.
Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta: személyi sérülés nem történt.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vajda János)