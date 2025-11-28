Illegális bevándorlás: A magyarországi közbiztonsági előnyök a következetes kormányzati politikának köszönhetők Bakondi György szerint

A közbiztonsági előnyök, azaz hogy nincsenek Magyarországon illegális bevándorlók, a 2015 óta folytatott, nagyon konzekvens és következetes kormányzati politikának köszönhető – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója pénteken, az M1 délutáni műsorában.

Brüsszel felszámolná a magyar határvédelmi rendszert a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint

Bakondi György arra reagálva, hogy Rómában marokkói férfiak erőszakoltak meg egy tizennyolc éves olasz nőt, Washingtonban egy afgán férfi lelőtt két katonát, azt mondta, további esetek is vannak mindkét kontinensen, például

Írországban nemrég öt illegális migráns egy tízéves kislányt erőszakolt meg.

Hozzátette: jelzi a közbiztonság helyzetét Nyugat-Európában – ahová évente több mint egymillió illegális bevándorló érkezett a szervezett bűnözés segítségével az elmúlt tíz évben -, hogy a német kancellár parlamenti beszédében azt tanácsolta, sötétedés után a nők és a gyerekek ne nagyon menjenek ki az utcára.

A korábbi nyugat-európai liberális szemlélet – amely szerint humanitárius kérdésként kell kezelni a migrációt – megváltozott éppen ezeknek az eseményeknek a hatására – mondta, megjegyezve:

ma már szinte mindenütt elhangzik, hogy „azért a magyaroknak volt igaza 2015-ben”

és hogy milyen jó az a helyzet, amikor nem kell ilyen típusú migrációs problémákkal szembenéznünk, nem kell rettegni egy karácsonyi vásár tervezésénél, hogy milyen terrorcselekményt követnek majd el.

A közbiztonsági előnyök, azaz hogy nincsenek Magyarországon illegális bevándorlók, a 2015 óta folytatott, nagyon konzekvens és következetes kormányzati politikának köszönhető – jelentette ki. Függetlenül attól, hogy

kötelezettségszegési eljárásokkal, pénzbírságokból próbálnak rászorítani bennünket más típusú megközelítésekre

– tette hozzá.

Bakondi György szólt az Európai Unió központjának erőteljes törekvéseiről a migrációs paktum életbe léptetése érdekében. Azt mondta: értelmüket veszítenék az erőfeszítések, a nemzeti költségvetésből ráfordított munka a határbiztonság érdekében, ha évente tíz-húsz-harmincezer illegális bevándorlót kellene befogadnunk és eltartanunk. „Nagyobb létszám lenne , mint Esztergom lakossága” – fogalmazott.

„Tehát ki kell tartanunk a migrációs politikánkban mindaddig, míg a nemzetállamok szintjén már tapasztalható változások elvezetnek oda, hogy az Európai Unió központjában is, a parlamenti szinten is talán keresztülmennek olyan változások, hogy az európai emberek érdekeit nézik a migrációs folyamatok megítélésekor és a szükséges kormányzati lépések tervezésekor” – mondta a főtanácsadó.

Bakondi György arra, hogy Barna Judit, a Tisza párt politikusa a migrációt álproblémának minősítette, azt mondta: bizonyára nem rendelkezik tényadatokkal vagy nem ismeri mélyebben ezt a kérdést. Hozzátette:

csak idén több mint tizenkétezer határsértőt fogtak el a szerb-magyar határon

és a magyar rendőrök a bolgár-török határon és a szerb-észak-macedón határon is szolgálatot teljesítenek azért, hogy „minél távolabb szűrjék akkor e szerint nem létező illegális migránsokat”- mondta.

A szervezett bűnözés jelenléte és ennek a horribilis pénzeszközei, amelyekkel ezek a bűnbandák rendelkeznek, „azt mondatják velünk, hogy

helyes döntést hoztunk, folytatnunk kell ezt a migrációs politikát”

– mondta. Egyben fontosnak nevezte megvizsgálni egyszer, hogy a bűnözőkhöz eljutott horribilis pénzeszközök honnan érkeztek és hova jutottak.

Bakondi György hangsúlyozta: itt az ideje, hogy a téveszmék,„a liberális csúsztatások” helyett most már a biztonsági kérdések, az európai polgárok érdekei is érvényesüljenek azokban a politikai döntésekben, amelyek az illegális migrációt és annak káros következményeit érintik.

Kiemelt kép: Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági Főanácsadója az illegális bevándorlás aktualitásairól tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. november 12-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)