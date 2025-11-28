Hankó Balázs: Minden gyávaság jó valamire, avagy hogyan árulnak el hazát az ellenzéki lapok

„Ehhez képest, amikor megtudták, hogy vétóra készülünk, egy éjszaka alatt átforgatták a dokumentumot jelentéssé, amihez nem kell egyhangúság. Tehát győztünk. Kis csatát ugyan, de nem nyomtuk rá ezen terheket az egyetemekre és országunkra. De a gyáva megfutamodásuk azt jelenti, hogy csatát nyertünk” – tette hozzá.
A dokumentum sajnos nem szólította fel az Európai Bizottságot arra, hogy az Erasmust adja vissza a magyar egyetemistáknak, ehelyett az Európai Tanácsban helyet foglalók lesütött szemmel néztek. Reméljük a hat hős magyar egyetem sikerét a szándékoltan elhúzódó perben
– emelte ki.
Hozzátette: „És ami még egy kis érdekesség: külön-külön felhívták a tagállamokat, hogy ne szólaljanak fel, mindössze 3 tagállamot hagytak (köztük a távozó cseh minisztert, aki már minden mindegy alapon volt csak ott). Így valóban nem volt vita, na de ez milyen demokrácia már?”
Kiemelte, hogy az Erasmus-rendelet kapcsán bármennyire is próbálják jelentékteleníteni, igenis siker, hogy megmaradnak a tagállami hatáskörök, amelyek eddig is garanciáját jelentették a program működőképességének. „Itt az ellenállásszervezés élén voltunk! És csak tájékoztatásul jelzem, az, hogy két programot összeolvasztanak, az nem forrásbővülés, hiszen csak a kalap közös, ettől ne ájuljunk el annyira, mert aki ismeri a programot, tudja, hogy gyakorlatilag nincs növekedés” – olvasható a bejegyzésben.
„De a leggyomorforgatóbb az a rész, amelyben fejtegetik, hogy végül is benne vannak, de mégsem a magyar egyetemek, de a hibás a Kormány. Majd hibaként azt hozzák fel legelőször, hogy addig nem léptetjük hatályba az ügyet rendező jogszabályt, amíg vissza nem vonják a blokkolást” – írta a kultúráért és innovációért felelős miniszter.
„Akkor a jól tájékozott újságíróknak jelzem, 2022 decemberében úgy zárták ki a magyar egyetemeket, hogy
azokat a jogszabály-módosításokat, amelyeket a(z Európai) Bizottság írásban jelzett, életbe léptettük, az együttműködés jegyében a válasz a kizárás volt. Ilyen még egyszer nem fordulhat elő! Milyen együttműködés az, amikor csak az egyik félnek kell garanciákat adnia?! Ezt diktatúrának hívják”
– hangsúlyozta.
A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy aki emellett érvel, az a nemzeti hatáskörrel szemben a bizottság diktatúráját építi. És azóta olvashattuk többször, hogy újabb követeléseik vannak, rektorok kizárása a kuratóriumokból, vagy rektorválasztásra összeférhetetlenségi szabályok, mindezt az egyetemi autonómia jegyében.
„Tisztelettel hívom fel mindazok figyelmét, akik ebben a vitában Brüsszel pártján állnak, nem a Kormánnyal, hanem a magyar egyetemekkel szemben állnak, a 6 egyetemi perben, a magyar egyetemekkel szemben álló csapatban tagok, olyan csapatban, amiben az Európai Bizottság és az Európai Parlament, valamint az Európai Tanács is tag. Tessék választani a magyar egyetemek mellett, vagy a magyar egyetemekkel szemben, Brüsszel csapatában foglalnak helyet” – emelte ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter (Fotó: MTI/Lakatos Péter)