Hankó Balázs: Minden gyávaság jó valamire, avagy hogyan árulnak el hazát az ellenzéki lapok

Mind a HVG, mind a Telex hosszasan foglalkozott az e heti Erasmus-vétó kérdéskörével, amely cikkekben csökkentenék az ügy jelentőségét, és egyben teljes mellszélességgel mondják azt, hogy Brüsszelnek igaza van, és a kormány nem csinálta meg, ami kell ahhoz, hogy megoldódjon az egyetemisták helyzete. Pedig a tények makacs dolgok, lássuk hát mindezeket röviden, egyértelműen, mert az a terjedelem, amivel a cikkek magyarázzák az Európai Bizottság bizonyítványát, már önmagukban olyanok, mintha brüsszeli bikkfanyelvű fogalmazványokat kellene olvasni – írta közösségi oldalán a kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Hankó Balázs közösségi oldalán a bejegyzésben kifejtette, hogy a „Resolution (állásfoglalás) olyan dokumentum, amihez egyhangúság kell”, akkor köteles az Európai Bizottság végrehajtani az abban foglaltakat, azaz a 23 százalék mobilitásban résztvevők arányát számonkérni az országokon és egyetemeken, és lenyomni az évi 350 ezer erasmusos afrikai vagy más Európán kívüli hallgató mobilitását, leplezett migrációként. Tudjuk jól, ezt követően már a kvóták is megjelennek, vagy ha arra nemet mond egy ország, érkezik a büntetés.

„Ehhez képest, amikor megtudták, hogy vétóra készülünk, egy éjszaka alatt átforgatták a dokumentumot jelentéssé, amihez nem kell egyhangúság. Tehát győztünk. Kis csatát ugyan, de nem nyomtuk rá ezen terheket az egyetemekre és országunkra. De a gyáva megfutamodásuk azt jelenti, hogy csatát nyertünk” – tette hozzá.

A dokumentum sajnos nem szólította fel az Európai Bizottságot arra, hogy az Erasmust adja vissza a magyar egyetemistáknak, ehelyett az Európai Tanácsban helyet foglalók lesütött szemmel néztek. Reméljük a hat hős magyar egyetem sikerét a szándékoltan elhúzódó perben – emelte ki. Hozzátette: „És ami még egy kis érdekesség: külön-külön felhívták a tagállamokat, hogy ne szólaljanak fel, mindössze 3 tagállamot hagytak (köztük a távozó cseh minisztert, aki már minden mindegy alapon volt csak ott). Így valóban nem volt vita, na de ez milyen demokrácia már?” Kiemelte, hogy az Erasmus-rendelet kapcsán bármennyire is próbálják jelentékteleníteni, igenis siker, hogy megmaradnak a tagállami hatáskörök, amelyek eddig is garanciáját jelentették a program működőképességének. „Itt az ellenállásszervezés élén voltunk! És csak tájékoztatásul jelzem, az, hogy két programot összeolvasztanak, az nem forrásbővülés, hiszen csak a kalap közös, ettől ne ájuljunk el annyira, mert aki ismeri a programot, tudja, hogy gyakorlatilag nincs növekedés” – olvasható a bejegyzésben.

„De a leggyomorforgatóbb az a rész, amelyben fejtegetik, hogy végül is benne vannak, de mégsem a magyar egyetemek, de a hibás a Kormány. Majd hibaként azt hozzák fel legelőször, hogy addig nem léptetjük hatályba az ügyet rendező jogszabályt, amíg vissza nem vonják a blokkolást” – írta a kultúráért és innovációért felelős miniszter.

„Akkor a jól tájékozott újságíróknak jelzem, 2022 decemberében úgy zárták ki a magyar egyetemeket, hogy azokat a jogszabály-módosításokat, amelyeket a(z Európai) Bizottság írásban jelzett, életbe léptettük, az együttműködés jegyében a válasz a kizárás volt. Ilyen még egyszer nem fordulhat elő! Milyen együttműködés az, amikor csak az egyik félnek kell garanciákat adnia?! Ezt diktatúrának hívják” – hangsúlyozta. A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy aki emellett érvel, az a nemzeti hatáskörrel szemben a bizottság diktatúráját építi. És azóta olvashattuk többször, hogy újabb követeléseik vannak, rektorok kizárása a kuratóriumokból, vagy rektorválasztásra összeférhetetlenségi szabályok, mindezt az egyetemi autonómia jegyében.

„Tisztelettel hívom fel mindazok figyelmét, akik ebben a vitában Brüsszel pártján állnak, nem a Kormánnyal, hanem a magyar egyetemekkel szemben állnak, a 6 egyetemi perben, a magyar egyetemekkel szemben álló csapatban tagok, olyan csapatban, amiben az Európai Bizottság és az Európai Parlament, valamint az Európai Tanács is tag. Tessék választani a magyar egyetemek mellett, vagy a magyar egyetemekkel szemben, Brüsszel csapatában foglalnak helyet” – emelte ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter.

