Gulyás Gergely hivatalos levélben erősítette meg Karácsony Gergelynek, hogy felesleges tüntetniük

Gulyás Gergely a kormány nevében válaszolt Karácsony Gergely főpolgármester levelére, melyben kijelentette, hogy a kormány a főváros működését mindenáron biztosítani fogja.

Ahogy arról korában beszámoltunk, Karácsony Gergely jövő hétfőre összehívta a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését azért, hogy a testület ismét rögzítse Budapest valós pénzügyi helyzetét, majd ezt követően az erről szóló határozatot a tervek szerint demonstráció keretében elviszik a Karmelita kolostorhoz. Mindezt annak ellenére, hogy a kormány szerdán úgy döntött: a főváros fizetésképtelensége esetén is garantálja a budapesti közszolgáltatások zavartalan működését, és az ott dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket.

Ezt a döntést egy nappal később a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón meg is erősítette, majd egy, a kormány nevében írt levélben rögzítette is, melynek megszületéséről tájékoztatta a fővárosi közgyűlés valamennyi frakcióvezetőjét, illetve a fővárosi cég- és szakszervezeti vezetőket.

„Orbán Viktor miniszterelnök úrnak írott levelére megbízásából válaszolva tájékoztatom, hogy a kormány a szerdai ülésen tárgyalt főpolgármester úr levelében foglaltakról, és arról döntött, hogy a Budapest főváros fizetésképtelensége esetén minden feltételt biztosít ahhoz, hogy a fővárosi közszolgáltatások – ideértve a fővárosi tömegközlekedést – zavartalanul működjenek” – olvasható a közleményben, amely rögzítette:

A működés biztosítása azt is jelenti, hogy az érintett dolgozók a fizetésüket akkor is meg fogják kapni, hogyha a fővárosi önkormányzat nem tud fizetési kötelezettségének eleget tenni.

A fővárosiak védelme érdekében a kormány ezért a következő határozatot hozta:

Budapest fizetésképtelenné válása esetén a kormány elkötelezett amellett, hogy a fővárosi közszolgáltatások és a fővárosi tömegközlekedés zavartalanul működjenek

Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat nem tesz, vagy nem tesz vagy nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, a kormány kész minden segítséget megadni, hogy a fővárosi közszolgáltatásban, beleértve a fővárosi tömegközlekedésben érintett dolgozókat minden körülmények között megkapják a munkabérüket.

A határozat továbbá azt is kijelenti, hogy minden fővárosi lakos érdeke a budapesti közszolgáltatások működőképessége.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. november 27-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)