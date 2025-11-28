Fülöp Attila államtitkár a csókakői idősotthonban köszöntötte a 107 éves Ica nénit

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a csókakői idősek otthonában járt, ahol a 107 esztendős Ica nénit köszöntötte.

A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Facebook-oldalára feltöltött videó tanúsága szerint Fülöp Attila a Fejér vármegyei Csókakőn található idősek otthonában járt, ahol egy hölggyel, Ica nénivel találkozott.

A meglehetősen jó hangulatban lévő szépkorú asszony az államtitkár kérdésére válaszolva elmondta, hogy

második éve él ebben az idősek otthonában és mosolyogva árulta el a kormánypárti politikusnak azt, hogy 107 esztendős.

Fülöp Attila a videóhoz kommentként ezt írta:

„107 éves Ica néni a csókakői idősek otthonának lakója. Isten éltesse sokáig!”

Bár az ezzel kapcsolatos hivatalos statisztikák egyelőre nem ismeretesek, az biztosra vehető, hogy a hölgy az egyik legidősebb, legszebb kort megért ember Magyarországon.

Kiemelt kép: Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)