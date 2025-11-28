Fülöp Attila államtitkár a csókakői idősotthonban köszöntötte a 107 éves Ica nénit

A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Facebook-oldalára feltöltött videó tanúsága szerint Fülöp Attila a Fejér vármegyei Csókakőn található idősek otthonában járt, ahol egy hölggyel, Ica nénivel találkozott.
A meglehetősen jó hangulatban lévő szépkorú asszony az államtitkár kérdésére válaszolva elmondta, hogy
második éve él ebben az idősek otthonában és mosolyogva árulta el a kormánypárti politikusnak azt, hogy 107 esztendős.
Fülöp Attila a videóhoz kommentként ezt írta:
„107 éves Ica néni a csókakői idősek otthonának lakója. Isten éltesse sokáig!”
Bár az ezzel kapcsolatos hivatalos statisztikák egyelőre nem ismeretesek, az biztosra vehető, hogy a hölgy az egyik legidősebb, legszebb kort megért ember Magyarországon.
Kiemelt kép: Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)