Felhős, helyenként esős időt hoz magával a péntek

Szerző: hirado.hu
2025.11.28. 06:53

Szerző: hirado.hu
Jobbára összefüggő felhőtakaró terjeszkedik lassanként északnyugat, észak felé, amely helyenként kisebb csapadékot is okozhat. Azonban az ország megközelítőleg északnyugati, északi harmadán késő délutánig még nagyrészt kevés felhőre lehet számítani. Az északi szél a Tiszántúlon is fokozatosan mérséklődik – írja a HungaroMet.  

A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 7 fok között várható.

Késő estére többnyire -2 és +4 fok közé hűl le a levegő. Az ország délkeleti kétharmadán nagyrészt zárt lesz a felhőtakaró, helyenként kisebb csapadék előfordulhat. Északnyugaton, északon kevesebb felhő valószínű, viszont a derült tájakon hajnalra párásság, (zúzmarás) köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet általában -2, +3 fok között valószínű, de a kevésbé felhős területeken alacsonyabb is lehet.

