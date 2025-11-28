Felhős, helyenként esős időt hoz magával a péntek

A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 7 fok között várható.

Késő estére többnyire -2 és +4 fok közé hűl le a levegő. Az ország délkeleti kétharmadán nagyrészt zárt lesz a felhőtakaró, helyenként kisebb csapadék előfordulhat. Északnyugaton, északon kevesebb felhő valószínű, viszont a derült tájakon hajnalra párásság, (zúzmarás) köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet általában -2, +3 fok között valószínű, de a kevésbé felhős területeken alacsonyabb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció.