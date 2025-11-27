Pintér Sándor: Magyarországon kiegyensúlyozott a közbiztonság

Magyarország közbiztonsága kiegyensúlyozott, nemzetközileg is elismert – jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának meghallgatásán csütörtökön Budapesten.

Pintér Sándor hozzátette: „Polgáraink, illetve az országba látogató külföldiek biztonságban vannak, és biztonságban is érzik magukat.”

Az utazási, nemzetközi biztonsági index szerint 193 ország értékelése alapján Magyarország a turistáknak javasolt tizedik legbiztonságosabb ország, az Ipsos 2025. augusztusi felmérése alapján pedig

a világon a magyarok és a szingapúriak aggódnak legkevésbé a bűnözés és az erőszak miatt hazájukban

– közölte, hozzáfűzve: Svédországban például az emberek 64 százaléka, Franciaországban 38 százaléka, Németországban pedig 28 százaléka aggódik saját biztonsága miatt.

Elmondta: a rendőrség 2024 decemberében végzett közvélemény-kutatása szerint

az önkormányzatok 89 százaléka jónak vagy kiválónak értékeli a rendőrség tevékenységét.

Ugyanez az arány az iskoláknál 90,6 százalékos, de a gyermekek szüleinek 78 százaléka is elégedett a rendőrséggel.

Mindebből az következik, hogy társadalmilag is elfogadott a magyarországi közbiztonság, amely nemcsak a rendőrségnek köszönhető, hanem a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás, a Terrorelhárítási Központ és az idegenrendészet tevékenységének is – jelezte.

Pintér Sándor az egyik legnagyobb kihívásnak mondta a kábítószerek elleni küzdelmet. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a kábítószermentes Magyarország megteremtése érdekében a kormány zéró toleranciát hirdetett a drogokkal szemben és ennek érdekében több, a rendőrség lehetőségeit bővítő jogszabály is született.

Ennek nyomán

Európa legnagyobb kábítószerfogását, 2,2 tonna kokaint a magyar rendőrség irányításával sikerült lefoglalni.

Továbbá az intézkedések eredményeként 1679 kilogramm különféle kábítószert foglaltak le, 8765 büntetőeljárást kezdeményeztek, 632 terjesztőt fogtak el és közel 200 vendéglátóipari egységet ellenőriztek.

Annak nyomán, hogy Románia és Bulgária is csatlakozott a schengeni övezethez, a 447 kilométernyi román határról a Tiszántúlra és az Észak-Alföldre tudták átvezényelni a rendőri erőket, a román határszakaszon pedig nem tapasztalták az illegális migráció növekedését. Ez utóbbi annak is köszönhető, hogy a bolgár–török határt a nemzetközi rendőri erők fokozottan védik – fűzte hozzá.

A gyermekvédelmi intézkedésekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy

létrehozták a pedofilok nyilvántartását.

„Több mint 700 pedofilt fogtunk el, és több mint 800 esetben volt olyan tevékenységünk, amely a gyermekek védelme érdekében történt meg, és rendőri intézkedést vont maga után” – mondta.

A büntetés-végrehajtásban a korábbi időszakhoz képest csökkent a rendkívüli események száma. Az alapvető jogok biztosának vizsgálata és jelentései szerint az intézetekben a jogszabályoknak megfelelően történik az őrzés, az őrök emberségesen hajtják végre a feladatukat – közölte.

Kitért arra:

a rendőrség szigorúbban lépett fel a gyorshajtókkal szemben is;

mint 700 ezer esetben szabtak ki emiatt büntetést. A halálos kimenetű balesetek száma 40-nel, a balesetekben elhunytak száma pedig 54-gyel csökkent az elmúlt év hasonló időszakához képest. „Ám ezzel nem lehetünk elégedettek, mert uniós összehasonlításban csak a középmezőnybe tartozik Magyarország” – értékelt.

A miniszter kitért a demonstrációk biztosítására is. Könnygáz használatára csak egyetlen alkalommal került sor. Azok ellen, akik megzavarták közérdekű üzem működését, illetve azokkal szemben, akik törvénytelen demonstráció szervezésében vettek részt, büntetőeljárást kezdeményeztek – ismertette.

A továbbiakban hangsúlyozta, hogy

a rendőrség részéről jelentős erőket igényel az online csalások elleni küzdelem;

ezek mértéke 36 százalékkal emelkedett az elmúlt időszakban. Ezzel együtt nőtt a nyomozások eredményessége is: 12 633 magyar és 199 ukrán elkövetőt fogtak el.

A Szőlő utcai ügyről azt mondta, hogy két részre kell bontani. Folyik egy büntetőeljárás, amelyben fiatalkorúak sérelmére elkövetett cselekményt eddig nem derítettek fel. Ugyanakkor a korábban 39 esetben jelentett visszaélések ügyében fegyelmi eljárást rendeltek el, annak kiderítésére, hogy azokat megfelelően kivizsgálta-e a rendőrség. Jelen pillanatban nincs arra utaló adat, ami egyértelműen bizonyítaná a szabálytalan rendőri intézkedést. A fegyelmi eljárással párhuzamosan pedig a Legfőbb Ügyészség büntetőeljárás keretében folytat vizsgálatot – fűzte hozzá.

Arról is beszámolt: eddig 54 498 ukrán állampolgár nyújtott be tartózkodási engedély iránti kérelmet, illetve biztosítják a háború elől menekülők számára az oktatást és az egészségügyi ellátást.

Értékelése szerint a katasztrófavédelem is jól látta el feladatát. Kiemelte, hogy az október 20-án a Mol Dunai Finomítójában fellobbant lángokat nemzetközileg is elismert módon oltották el a tűzoltók. Nemcsak eloltották a tüzet, hanem a robbanásveszélyt is szakszerűen kezelték. Az eset tűzvizsgálat alatt áll – közölte.

A magyarországi terrorfenyegetés mértékét közepesnek nevezte a belügyminiszter, de

a biztonságot szerinte mutatja az, hogy például az izraeli sportegyesületek Magyarországon tartják nemzetközi mérkőzéseiket.

Együttműködnek a nemzetközi terrorelhárítási hálózattal, aminek köszönhetően három olyan eset is volt, ahol emberéletet sikerült megmenteni – sorolta a miniszter.

Képviselői kérdésekre válaszolva hangsúlyozta, hogy fokozottan figyelnek az ipari létesítményekre, akkumulátorgyárakra, és a szennyezésekkel szemben zéró tolerancia van érvényben; a legfontosabb a lakosság egészségének megóvása.

A délszláv háború befejezésének tapasztalatai alapján szintén

felkészültek arra, hogy az orosz–ukrán konfliktus lezárulta után megakadályozzák a fegyverek és a bűnözők beáramlását az országba

– mondta a miniszter.

Kiemelt kép: Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatásán az Országgyűlés kulturális bizottságának ülésén az Országház Klebelsberg Kuno-termében 2025. november 25-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)