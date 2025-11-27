Palóc André a Tisza-adóról: Minél többet dolgozik és keres valaki, annál többet vennének el tőle

Palóc André Facebookon közzétett videójában beszélt a Tisza Párt új megszorítócsomagjáról. Kiemelte: a tervezett intézkedések minden bérből és fizetésből élő embert közvetlenül érintenének. A szóvivő szerint a Tisza eltörölné a jelenlegi 15 százalékos, egykulcsos személyi jövedelemadót (szja), és helyette magasabb kulcsú, többsávos rendszert vezetne be.
A javaslat 22 és 33 százalékos adókulccsal adóztatná a fizetéseket, vagyis minél többet keres valaki, annál nagyobb részt vonnának el a jövedelméből.
Mint mondta, a bruttó 400 ezer forint feletti keresetek már súlyosan érintettek lennének.
A szóvivő részletesen ismertette, milyen éves terhet jelentene a tervezett Tisza-adó különböző csoportoknak. Egy átlagkeresetű kétkeresős családtól évi félmillió forintot, a pedagógusoktól 364 ezer, egy ápolótól 280 ezer, a rendőröktől 154 ezer, a katonáktól 467 ezer,
míg az orvosoktól több mint 3 millió forintot venne el az új rendszer.
A videóban elhangzottak szerint beigazolódott, hogy veszélyes a magyarokra, hogy a Tisza „Brüsszel bábja”. A szóvivő úgy fogalmazott: az adóemelésekkel a magyaroktól akarnának pénzt beszedni azért, hogy Brüsszel háborúját folytathassák és pénzelhessék.
A kormány a továbbiakban is kitart az adócsökkentések politikája mellett, és hangsúlyozza: Magyarországon jelenleg Európa legalacsonyabb személyi jövedelemadója van.
A szóvivő szerint a kabinet nem engedi, hogy „Brüsszel bábjai a magyarok pénzét vegyék el”.
