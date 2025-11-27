Orbán Viktor köszönetet mondott a véradóknak

Orbán Viktor miniszterelnök levélben mondott köszönetet a véradóknak a Magyar Véradók Napján, csütörtökön.

„Tisztelt Véradó! Magyarország nemzeti kormánya elkötelezett az emberi élet védelme mellett. Ez a felelősség nemcsak szavakban, hanem tettekben is megnyilvánul: a véradók tiszteletében és megbecsülésében, akik mindannyian hozzájárulnak ahhoz, hogy bajba jutott honfitársaink új esélyt kapjanak az életre” – olvasható a levélben, melyet Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója tett közzé Facebook-oldalán.

A dokumentum szerint „Aki vért ad, valóban életeket ment, éppen ezért az egyik legszebb és legfelemelőbb pillanat egy véradó számára, amikor megkapja a Vérét felhasználtuk üzenetet. Ebben a rövid mondatban ugyanis éppúgy benne van az önzetlen segítség öröme, a hála érzete, mint az emberi összetartozás ereje.”

„Engedje meg, hogy a Magyar Véradók Napján köszönetet mondjak Önnek és valamennyi véradónak. Kívánom, hogy látva a jó példát, minél több fiatal honfitársunk is csatlakozzon e nemes közösséghez” – áll a kormányfő levelében.

