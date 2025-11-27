„Okafogyott” – reagált Gulyás Gergely arra, hogy Karácsony tüntetést szervez a Karmelitához

Minden körülmények közt megkapják ugyanis fizetésüket a fővárosi dolgozók. És minden adott lesz ahhoz, hogy a BKV menetrend szerint közlekedjen és a közszolgáltatások működjenek – közölte a Facebookon Gulyás Gergely, aki ezzel a főpolgármesternek vágott vissza.

„Politikai hangulatkeltés zajlik, a főpolgármester politikai akciója okafogyott. Tegnap a kormány döntött és a Kormányinfón is elmondtam, a kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is garantálja a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működését, az ott dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket” – írta ki a kancelláriaminiszter a Facebook-oldalára, miután Karácsony Gergely rendkívüli sajtótájékoztatón nehezményezte az újbóli inkasszót, a Magyar Államkincstár ugyanis ma több mint 6 milliárdot emelt le a fővárostól a szolidaritási hozzájárulás be nem fizetett teljes összege miatt.

„Minden adott lesz ahhoz, hogy a BKV menetrend szerint közlekedjen és a közszolgáltatások működjenek”

– szögezte le Gulyás Gergely arra reagálva, hogy december 1-re Karácsony Gergely délután 5 órára összehívta a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését – mégpedig a kelenföldi buszgarázsba. Utána, ha már megvan a közgyűlési határozat, az a célja Karácsonyéknak, hogy a Clark Ádám térről a Karmelitához vonulnak tüntetni.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „Karácsony Gergely politikai akciója nem a fővárosról, nem Budapest működőképességéről szól, hanem saját politikai felelőssége alól akar kibújni.”

Kiemelt kép: Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)