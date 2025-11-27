Megkérdeztük a Kormányinfón: utalja-e a kormány a milliárdokat Karácsonyéknak ?

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter üzeni: segít a kormány a fővárosnak, de előbb állapítsák meg a fizetésképtelenséget. Közben az államkincstár újra inkasszózott, mert a főváros nem fizette be a teljes szolidaritási adót.

A Kormányinfón megkérdeztük Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől, hogy Karácsony Gergely kérésének megfelelően utal-e a kormány a fővárosnak. A főpolgármester a napokban, a Karmelita előtt tartott sajtótájékoztatót arról, hogy a főváros bajban van, és adta át egy tisztségviselőnek az Orbán Viktor miniszterelnöknek írt levelét.

Budapest főpolgármestere azt kérte a kormánytól, hogy fizesse meg a Budapestnek járó 12 milliárd forintot a tömegközlekedésre, az új trolibeszerzésre a 8,8 milliárdot (ezt a főváros már kifizette), de azt is kérte Karácsony Gergely, hogy év végéig már ne inkasszózzon az államkincstár a szolidaritási adó miatt. Különben nem tudják megnyitni a hitelkeretet, ami azt jelenti, hogy leállhatnak közszolgáltatások – és nem tudják majd januárban kifizetni 27 ezer fővárosi dolgozó bérét.

„A kormány meggyőződése, hogy a baloldali városvezetés következményeit nem szenvedheti el Budapest. Ezért elkötelezettek vagyunk a főváros működőképességének fenntartása mellett” – ezt még Karácsony sajtótájékoztatója után nyilatkozta Gulyás Gergely.

„Állapítsa meg a főváros a fizetésképtelenséget! – aztán segít a kormány”

Most a Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a kormányülésen foglalkoztak a fővárosi helyzettel: azt várják, hogy a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget.

Ezt követően nyitottak arra, hogy csődsegélyt, pénzügyi mentőcsomagot nyújtsanak, a technikai részleteket pedig időben kidolgozzák majd.

A főváros nem lehet működésképtelen – tette világossá Gulyás Gergely.

Utalják-e a fővárosnak Karácsony Gergely kérdésére a 12 plusz 8,8 milliárdot, és teljesítik-e a kérését, hogy nem inkasszóznak? – kérdeztük a minisztert. Gulyás Gergely azt mondta: „Ha ezeket az összegeket folyósítjuk, az önmagában nem jelent megoldást a problémára.” Karácsony Gergely javaslatai ezért sem feltétlenül jelentenek megoldást szerinte. A miniszter azt is hozzátette, hogy Budapestnek vannak fennálló tartozásai a kormány felé. A kérdésünkre válaszul azt nyomatékosította: azt várják, hogy a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget.

„Azt a kormány nem hagyja, hogy a főváros működésképtelen legyen” – derült ki a szavaiból.

Karácsony: December 1-jén a cél a Karmelita

A Kormányinfó közepén derült ki: a Magyar Államkincstár újra inkasszózott a fővárosnál, leemeltek több milliárdot.

„Abban a percben, amikor Gulyás Gergely miniszter arról beszélt, hogy a kormány »meg akarja menteni Budapestet«, törvénytelenül leemeltek újabb 6,2 milliárd forintot a város számlájáról” – írta ki Karácsony Gergely a Facebook-oldalára.

Gulyás Gergely ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy az államkincstár jogszerűen járt el. Időközben Karácsony Gergely megtartotta a rendkívüli sajtótájékoztatót, és meghirdette: december 1-jén a Clark Ádám térről „induljanak közösen útnak Budapestért. A cél: a Karmelita”.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. november 27-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)