Hagyjon fel a politikai komédiával a főpolgármester! – Szentkirályi Alexandra kemény üzenetet küldött Karácsony Gergelynek

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke és a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője Facebook-bejegyzésben szólította fel a főpolgármestert, hogy hagyjon fel a dolgozók megfélemlítésével és a politikai komédiával. Állítása szerint a városvezetés felelőtlen gazdálkodásáért nem a budapestieknek és nem a fővárosi cégek munkavállalóinak kell felelniük.

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán közzétett üzenetében azt írta: a legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely egyértelművé tette, hogy a budapestiek és a fővárosi dolgozók nem lehetnek áldozatai a főpolgármester felelőtlen gazdálkodásának.

Hangsúlyozta, hogy ezek az emberek „nap mint nap értünk, budapestiekért dolgoznak”, és ezért sokkal többet érdemelnek annál, mint hogy bizonytalanságban tartsák őket.

A politikus szerint a főpolgármester „hazudik” a dolgozóknak, amikor arról beszél, hogy veszélyben lehet a fizetésük vagy a munkahelyük. Hangsúlyozta, miközben a fővárosi cégek felsővezetői minden évben több tízmilliós jutalmakat kapnak, addig a vállalatok munkavállalóit megélhetésükben fenyegetik.

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: a főpolgármester felelősségvállalás helyett maga elé tolja a Budapest-család dolgozóit, és megélhetési bizonytalanságot kelt köztük. Felszólította, hogy ne hazudjon tovább, és ne keltsen pánikot azért, hogy elterelje a figyelmet a saját felelősségéről.

A bejegyzést határozott zárómondattal fejezte be: „Ebből elég!”

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)