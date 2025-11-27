Hagyjon fel a politikai komédiával a főpolgármester! – Szentkirályi Alexandra kemény üzenetet küldött Karácsony Gergelynek

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán közzétett üzenetében azt írta: a legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely egyértelművé tette, hogy a budapestiek és a fővárosi dolgozók nem lehetnek áldozatai a főpolgármester felelőtlen gazdálkodásának.
Hangsúlyozta, hogy ezek az emberek „nap mint nap értünk, budapestiekért dolgoznak”, és ezért sokkal többet érdemelnek annál, mint hogy bizonytalanságban tartsák őket.
A politikus szerint a főpolgármester „hazudik” a dolgozóknak, amikor arról beszél, hogy veszélyben lehet a fizetésük vagy a munkahelyük. Hangsúlyozta, miközben a fővárosi cégek felsővezetői minden évben több tízmilliós jutalmakat kapnak, addig a vállalatok munkavállalóit megélhetésükben fenyegetik.
Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: a főpolgármester felelősségvállalás helyett maga elé tolja a Budapest-család dolgozóit, és megélhetési bizonytalanságot kelt köztük. Felszólította, hogy ne hazudjon tovább, és ne keltsen pánikot azért, hogy elterelje a figyelmet a saját felelősségéről.
A bejegyzést határozott zárómondattal fejezte be: „Ebből elég!”
Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)