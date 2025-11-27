Decemberben több alkalommal pótlóbusz jár a 6-os villamos helyett

A 6-os villamos decemberben több éjszaka nem közlekedik karbantartás miatt, helyette 6-os jelzéssel pótlóbusszal lehet utazni – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

Hozzátették: november 30-tól december 4-ig, december 7-től 11-ig, illetve december 14-től 18-ig minden vasárnap, hétfő, kedd, szerda és csütörtök éjszaka, valamint december 29-én, hétfőről keddre virradó éjszaka 0 és 4 óra között a 6-os villamos helyett pótlóbusz jár.

A villamospótló autóbuszok a közúton közlekednek, és a villamosperonok helyett a közút mellett kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg.

A pótlóbuszok a Széll Kálmán tér felé nem állnak meg a Margitszigetnél – írták. A 931-es autóbusz Pest felé a Margit híd, budai hídfőben a villamosperon helyett a közúton kijelölt megállóban áll meg.

Kiemelt kép: MTVA/Bizományosi: Róka László