Borús, de csapadékmentes csütörtök vár az országra

Az északi szelet a Dunántúlon erős, néhol viharos lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 7 fok között alakul.

Késő estére -3 és +3 fok közé hűl le a levegő. Általában tovább csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de a délkeleti, déli tájak fölött több maradhat a felhőzet, hajnalban a határszélen már gyenge eső sem kizárt. A szélcsendes tájakon párássá válhat a levegő, helyenként köd is képződik. Az északi szelet a Dunántúlon és a Tiszántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. A minimum általában -5 és +1 fok között változik, de a szélárnyékos északi völgyekben hidegebb is lehet.

