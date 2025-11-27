Műsorújság
Borús, de csapadékmentes csütörtök vár az országra

Szerző: hirado.hu
2025.11.27. 06:38

Belföld

| Szerző: hirado.hu
A Dunántúlon egyre több felhő képződik, közben a kelet, délkelet felől fölénk nyúló vastagabb felhőzet lassan szakadozik, és a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de maradnak tartósan borult tájak is. Csapadék nem valószínű – írja a HungaroMet.

Az északi szelet a Dunántúlon erős, néhol viharos lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 7 fok között alakul.

Késő estére -3 és +3 fok közé hűl le a levegő. Általában tovább csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de a délkeleti, déli tájak fölött több maradhat a felhőzet, hajnalban a határszélen már gyenge eső sem kizárt. A szélcsendes tájakon párássá válhat a levegő, helyenként köd is képződik. Az északi szelet a Dunántúlon és a Tiszántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. A minimum általában -5 és +1 fok között változik, de a szélárnyékos északi völgyekben hidegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció.

időjárásIdőjárás-jelentés Magyarország

