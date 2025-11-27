A KSH ismertette az októberi születési és a halálozási számok alakulását

Az előzetes adatok szerint 2025 októberében 5979 gyermek született, és 10 333-an haltak meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 10, a halálozásoké 6,8 százalékkal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 14 százalékkal emelkedett – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön az MTI-vel.

A KSH adatai szerint októberben 5979 gyermek született, 10 százalékkal, 686-tal kevesebb, mint 2024 októberében, emellett 10 333-an haltak meg, 6,8 százalékkal, 756-tal kevesebben az egy évvel korábbi adatnál. A természetes fogyás a 2024 októberi 4424-gyel szemben 4354 fő volt. Ebben az időszakban 4149 pár kötött házasságot, 14 százalékkal, 516-tal több, mint egy évvel korábban.

Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 12,8 halálozás jutott októberben.

Az élveszületési arányszám 0,8, a halálozási arányszám 0,9 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 októberében. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,1 ezrelékponttal, 5,4 főre csökkent. Ezer lakosra 5,1 házasságkötés jutott, 0,6 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban – írták.

A közlemény alapján január–október 60 304 gyermek jött világra, 7,1 százalékkal, 4630-cal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül januárban 4,2, február–márciusban 8,6, április–májusban 12, június–júliusban 1,7, augusztus–októberben pedig 7,8 százalékkal kevesebb volt az élveszületések száma, mint az előző év azonos időszakaiban.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, egy évvel korábban 1,39 volt. Ezer 15–49 éves nőre 35,3 élveszületés jutott, 1,9 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban – tájékoztattak.

Úgy folytatták, hogy január-októberben 102 748-an haltak meg, 2,2 százalékkal, 2326-tal kevesebben az egy évvel korábbinál. Januárban 7,8, februárban 0,7, márciusban 7,3, április–júniusban 1,2 százalékkal többen, míg július–októberben 11 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos időszakaiban.

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 42 444 fő volt, 5,7 százalékkal több az előző évi 40 140 fős értéknél

– tették hozzá.

Mint közölték, 41 437 pár kötött házasságot, ami 0,9 százalékkal, 390-nel kevesebb az egy évvel korábbinál.

Január–februárban 9,8, március–áprilisban 3,9, június–augusztusban 7,8 százalékkal kevesebb, míg májusban 2,4, szeptember–októberben 16 százalékkal több házasságkötés történt, mint 2024 azonos időszakaiban. A KSH szerint ezer lakosra 7,6 élveszületés és 13,0 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,2 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 január–októberében.

A természetes fogyás 0,3 ezrelékponttal 5,4 ezrelékre nőtt. Ezer élveszületésre 3,3 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,6 ezrelékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál. A házasságkötési arányszám 5,2 ezrelék volt, közel azonos az egy évvel korábbival – sorolták.

Közölték azt is, hogy

2024 novembere és 2025 októbere között 72 881 gyermek született, 6,9 százalékkal, 5427-tel kevesebb a megelőző 12 havinál.

Ebben az időszakban 125 144-en haltak meg, 2,6 százalékkal, 3359-cel kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban. Hozzátették, hogy 46 171 pár kötött házasságot, 3 százalékkal, 1428-cal kevesebb a megelőző 12 havinál. Ezer lakosra 7,7 élveszületés és 13,1 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint a megelőző 12 hónapban. A házasságkötési arányszám 4,8 ezrelék volt, 0,1 ezrelékponttal alacsonyabb, mint a korábbi időszakban – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Haris Tjagi)