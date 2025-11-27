A Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházba látogatott el a Jónak lenni jó! stábja, közben folyamatosan nő az adományok száma az idei jótékonysági akcióban

A közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő műsora idén a kárpátaljai Kegyes Alapítványnak gyűjt. A szervezet azokat a gyerekeket támogatja, akiket a szüleik különböző okok miatt a kórházban hagytak. Az alapítvány a legtöbbször gyógyszereket, tápszereket és játékokat vásárol a rászorulóknak.
A Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház évek óta együttműködik a Kegyes Alapítvánnyal.
Többször segítettek már gyógyszerek vásárlásában, a kórházi felszerelések beszerzésében és bármilyen felújításban, amelyre szüksége volt a kórháznak
– mondta a kórház orvosigazgatója.
Az alapítvány működést bárki támogathatja 500 forinttal, aki felhívja a 1358-as adományvonalat vagy SMS-t küld. A Jónak lenni jó! internetes oldalán pedig idén is lehet különleges relikviákra licitálni, de egyéni felajánlásokat is lehet tenni. A közmédia adománygyűjtő akciója december 21-én egész napos műsorfolyammal zárul.
