Termetes borz sétálgatott az érdi bevásárlóközpontban – VIDEÓ

Egy borz városi kalandozásairól tettek közkinccsé videófelvételt az Érdi Civil Állatmentők a közösségi médiában.

A felvétel tanúsága szerint a napokban egy termetes borz sétálgatott teljes nyugalommal az érdi Stop Shop emeletén. A videót megosztó állatvédők szerint mostanában egyre több róka, vaddisznó, őz bukkan fel lakott területeken, de most már

egy borz városi kalandjait is dokumentálták.

„A vadállatok egyre bátrabban jönnek be a városba. Nem támadnak ok nélkül, de ne próbáljuk őket kergetni, megfogni vagy simogatni” – figyelmeztetnek az állatvédők, akik azt kérik, senki ne etessen vadállatokat.

„Nem véletlenül hívják őket vadon élő állatoknak – ha etetik őket, visszajárnak, elveszítik a természetes ösztöneiket, és veszélybe sodorjuk őket is, magunkat is” – magyarázzák az állatmentők.

A borz amúgy nem veszélyes, de ha sarokba szorítják, nagyon határozottan védi magát.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)