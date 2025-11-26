Telitalálat a Skandináv lottón: új milliomosa van az országnak

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a november 26-án megtartott 48. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás: 2 (kettő) 7 (hét) 11 (tizenegy) 13 (tizenhárom) 18 (tizennyolc) 21 (huszonegy) 34 (harmincnégy) Második számsorsolás: 6 (hat) 9 (kilenc) 17 (tizenhét) 22 (huszonkettő) 25 (huszonöt) 28 (huszonnyolc) 34 (harmincnégy) Nyeremények: 7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 67 067 970 forint. 6 találatos szelvény 82 darab, nyereményük egyenként 178 260 forint; 5 találatos szelvény 3056 darab, nyereményük egyenként 4785 forint; 4 találatos szelvény 38 145 darab, nyereményük egyenként 1985 forint. Kapcsolódó tartalom Többen is milliós összeget nyertek az ötös lottón, a jokeren ketten is örülhettek Kihúzták a 47. hét nyerőszámait. Kiemelt kép: hirado.hu