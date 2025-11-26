Műsorújság
Telitalálat a Skandináv lottón: új milliomosa van az országnak

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.26. 21:44

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a november 26-án megtartott 48. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

2 (kettő)

7 (hét)

11 (tizenegy)

13 (tizenhárom)

18 (tizennyolc)

21 (huszonegy)

34 (harmincnégy)

Második számsorsolás:

6 (hat)

9 (kilenc)

17 (tizenhét)

22 (huszonkettő)

25 (huszonöt)

28 (huszonnyolc)

34 (harmincnégy)

Nyeremények:

7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 67 067 970 forint.

6 találatos szelvény 82 darab, nyereményük egyenként 178 260 forint;

5 találatos szelvény 3056 darab, nyereményük egyenként 4785 forint;

4 találatos szelvény 38 145 darab, nyereményük egyenként 1985 forint.

Kiemelt kép: hirado.hu

