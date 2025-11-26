Telitalálat a Skandináv lottón: új milliomosa van az országnak

Első számsorsolás:
2 (kettő)
7 (hét)
11 (tizenegy)
13 (tizenhárom)
18 (tizennyolc)
21 (huszonegy)
34 (harmincnégy)
Második számsorsolás:
6 (hat)
9 (kilenc)
17 (tizenhét)
22 (huszonkettő)
25 (huszonöt)
28 (huszonnyolc)
34 (harmincnégy)
Nyeremények:
7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 67 067 970 forint.
6 találatos szelvény 82 darab, nyereményük egyenként 178 260 forint;
5 találatos szelvény 3056 darab, nyereményük egyenként 4785 forint;
4 találatos szelvény 38 145 darab, nyereményük egyenként 1985 forint.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: hirado.hu