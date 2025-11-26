Szerdán is megmarad a borult, esős időjárás

Általában borult lesz az ég, a nyugati tájakon fordulhatnak elő kisebb-nagyobb átmeneti szakadozások. A gyengülő csapadékzóna kelet, északkelet felé tevődik, és délutánra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék.

Az eső mellett az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havas eső, hó is lehet. Az északnyugati, nyugati, a Tiszántúlon délnyugati szelet többfelé kísérik erős, kevés helyen viharos lökések – írja a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 9 fok között változik,

a keleti határszélen lehet egy-két fokkal melegebb. Késő estére mínusz 1 és plusz 6 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az Északi-középhegység magasabb részein és a Dunántúli-középhegységben lehet átmeneti havazás, de megmaradó hó nem valószínű.

