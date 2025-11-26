Szerdán is megmarad a borult, esős időjárás

Az eső mellett az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havas eső, hó is lehet. Az északnyugati, nyugati, a Tiszántúlon délnyugati szelet többfelé kísérik erős, kevés helyen viharos lökések – írja a HungaroMet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 9 fok között változik,
a keleti határszélen lehet egy-két fokkal melegebb. Késő estére mínusz 1 és plusz 6 fok közé csökken a hőmérséklet.
Az Északi-középhegység magasabb részein és a Dunántúli-középhegységben lehet átmeneti havazás, de megmaradó hó nem valószínű.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó:MTI/Cseke Csilla)