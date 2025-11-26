Műsorújság
Rendőrök őrzik a kórházban a Kőbányán oszlopnak csapódó autótolvajt

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.26. 13:38

Belföld

Szerző: hirado.hu
Elfogtak egy autótolvajt, aki menekülés közben oszlopnak csapódott Kőbányán. Őt és utasait kórházba vitték – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a police.hu oldalon.

A rendőrök szerdán egy lopott autóra lettek figyelmesek a Jászberényi úton, amelyet megkülönböztető jelzés használatával intézkedés alá akarták vonni, azonban a sofőr a jelzés ellenére gyorsítva továbbhajtott. A vezető pár száz méter múlva

elvesztette uralmát a jármű felett, és az Élessaroknál kisodródott, majd egy lámpaoszlopnak csapódott.

A 31 éves sofőrt és három utasát sérüléseik miatt a mentők kórházba vitték.

Közölték azt is, hogy

az autót vezető 31 éves férfi ellen több elfogatóparancs is érvényben volt,

ellene a BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított,

jelenleg a kórházban őrzik a rendőrök.

A baleset körülményeit a BRFK külön eljárásban vizsgálja – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Police.hu)

