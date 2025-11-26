Rendőrök őrzik a kórházban a Kőbányán oszlopnak csapódó autótolvajt

A rendőrök szerdán egy lopott autóra lettek figyelmesek a Jászberényi úton, amelyet megkülönböztető jelzés használatával intézkedés alá akarták vonni, azonban a sofőr a jelzés ellenére gyorsítva továbbhajtott. A vezető pár száz méter múlva
elvesztette uralmát a jármű felett, és az Élessaroknál kisodródott, majd egy lámpaoszlopnak csapódott.
A 31 éves sofőrt és három utasát sérüléseik miatt a mentők kórházba vitték.
Közölték azt is, hogy
az autót vezető 31 éves férfi ellen több elfogatóparancs is érvényben volt,
ellene a BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított,
jelenleg a kórházban őrzik a rendőrök.
A baleset körülményeit a BRFK külön eljárásban vizsgálja – áll a közleményben.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Police.hu)