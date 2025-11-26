Orbán Viktor: A tiszás megszorító csomagban ott van minden, amivel padlóra akarják vinni Magyarországot

Orbán Viktor miniszterelnök bejegyzést tett közzé szerda reggel a Facebookon, amelyben azokról a kiszivárgott tervekről és elképzelésekről írt, amelyet kedden az Index közölt a Tisza Párttal kapcsolatban.

Posztja elején a kormányfő azt írta: „Progresszív, 22-33%-os SZJA-emelést vezetnének be, amivel már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22%-ra ugrana a személyi jövedelemadója. Egy átlagos magyar családnak 30%-kal csökkentenék a családi adókedvezményeit.”

Hozzátette: „jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, a kisvállalkozásoknak 13,5%-ra, a középvállalkozásoknak 18%-ra emelnék a társasági adóját. 32%-os ÁFÁ-t vetnének ki az 1600 cm3 feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre. 20%-os özvegyi nyugdíjadót vezetnének be” – emelte ki a miniszterelnök.

Mint írta, bevezetnék az eb- és macskaadót és 4%-os különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire (kutya és macskatáp, macskaalom és így tovább). Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben. Hangsúlyozta:

„ Ebben a megszorító csomagban ott van minden, amiért a liberális közgazdászok, a brüsszeli bürokraták és a baloldali szakértők lelkesedni szoktak. 1300 milliárd forintos sarc az emberek nyakába. ”

„Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék vele Magyarországot” – tette hozzá. Mint korábban megírtuk, az Index birtokába került a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete, amely a lap szerint egy markánsan baloldali fordulatot készít elő – és radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben. A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené: a progresszív szja-kulcsok bevezetésétől kezdve, a családi kedvezmények jelentős megvágásán, a tőkejövedelmekre, a vállalkozásokra és a fogyasztási cikkekre kivetett új terheken át egészen a tb-rendszer privatizálásáig és a háziállattartás megadóztatásáig.

Az Index szerint a Tisza Párt programja nem egyszerű reformcsomag, hanem baloldali gazdaságpolitikai kísérlet, amely érezhető terheket rakna a fizetésekre, a családokra, a vállalkozókra és a befektetésekre egyaránt.

