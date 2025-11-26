Orbán Viktor a Tisza programjáról: Semmi szükség megszorításokra

Láthatóan a fiatalok komolyan gondolják, hogy most ők következnek és fix 3 százalék kamatozású otthonteremtési hitelhez juthatnak – fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a programot folytatni fogják.
A kormányülésen tárgyaltak a nyugdíjemelésről, a 14. havi nyugdíj bevezetésének módjáról, valamint a következő évi nyugdíjemelés mértékéről is. Továbbá energetikai kérdéseket is megvitattak, hogyan tudnának segíteni a háztartásoknak, meg a cégeknek abban, hogy a zöldenergiát, amelyet leginkább napenergiából állítanak elő, el tudják raktározni.
Tehát egy otthoni és kis- és középvállalati, sőt nagyvállalati szinten is használható energiatárolási programról is tárgyaltunk, és még egy tucat más kérdésről – jegyezte meg.
A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány nem foglalkozik hivatalosan ellenzéki programötletekkel, de az ülés szünetében a tiszás megszorításokról beszélt néhány miniszterrel.
„A kormány álláspontja egyértelmű, semmi szükség megszorításokra. A baloldal mindig megszorításokat akar, ráadásul most a baloldal mögött még ott van Brüsszel is. Azért akarják ezeket a megszorításokat, hogy az Európai Bizottság elnökasszonya által kért összeget Magyarország elküldhesse Brüsszelbe, és onnan pedig a pénzünk elmenjen Ukrajnába ”– emelte ki.
„Semmi szükség arra, hogy Magyarország pénzét Ukrajnába küldjék, és ezt a nemzeti kormány soha nem is fogja támogatni”
– húzta alá Orbán Viktor.
