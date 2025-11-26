Most először nem indul Kósa Lajos egyéni jelöltként Debrecenben a rendszerváltás óta

Harmincöt év után először nem indul egyéni jelöltként Debrecenben Kósa Lajos az országgyűlési választásokon.

Kósa Lajos az Ultrahang YouTube-csatornáján jelentette be, hogy nem indul egyéni jelöltként Debrecenben, a Hajdú-Bihar 1-es választókerületben. Helyette

Barcsa Lajos alpolgármester lesz a Fidesz jelöltje.

Kósa Lajos több mint 35 éve, a rendszerváltás óta minden alkalommal indult egyéniben, 1990-ben ötödik, majd 1994-ben negyedik lett, azóta pedig minden választást megnyert.

A politikus a Fideszben betöltött alelnöki posztjával magyarázta a döntését, elmondása szerint a párt jelöltállítási logikája indokolja, hogy ne induljon el egyéni jelöltként.

Az Index.hu kiemelte, hogy Orbán Viktoron, Kövér Lászlón és Németh Zsolton kívül Kósa Lajos is azok közé a fideszes politikusok közé tartozik, akik 1990 óta tagjai a parlamentnek. Listán indítani fogja a párt, ezért

valószínűleg 2026 után is országgyűlési képviselő marad.

Kiemelt kép: Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)