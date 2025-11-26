Most először nem indul Kósa Lajos egyéni jelöltként Debrecenben a rendszerváltás óta

Kósa Lajos az Ultrahang YouTube-csatornáján jelentette be, hogy nem indul egyéni jelöltként Debrecenben, a Hajdú-Bihar 1-es választókerületben. Helyette
Barcsa Lajos alpolgármester lesz a Fidesz jelöltje.
Kósa Lajos több mint 35 éve, a rendszerváltás óta minden alkalommal indult egyéniben, 1990-ben ötödik, majd 1994-ben negyedik lett, azóta pedig minden választást megnyert.
A politikus a Fideszben betöltött alelnöki posztjával magyarázta a döntését, elmondása szerint a párt jelöltállítási logikája indokolja, hogy ne induljon el egyéni jelöltként.
Az Index.hu kiemelte, hogy Orbán Viktoron, Kövér Lászlón és Németh Zsolton kívül Kósa Lajos is azok közé a fideszes politikusok közé tartozik, akik 1990 óta tagjai a parlamentnek. Listán indítani fogja a párt, ezért
valószínűleg 2026 után is országgyűlési képviselő marad.
Kiemelt kép: Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)