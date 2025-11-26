Menczer Tamás: A kutya nem jövedelem és nem vagyon, hanem hű barát

„De mi az, hogy kutyaadó? A kutya nem jövedelem és nem vagyon. A kutya hű barát. Nálunk speciel családtag” – írja közösségi oldalán Menczer Tamás.

„Legközelebb a feleségem után is adót kell fizetnem? Magyar Péter ezt is kitalálja?! Persze könnyen vetne ki ilyen adót is, neki úgysincs” – emelte ki a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Hangsúlyozta: „Ezt a sz@rházi bandát el kell söpörnünk!”

Mint korábban megírtuk, az Index birtokába került a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete, amely a lap szerint egy markánsan baloldali fordulatot készít elő – és radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.

A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené: a progresszív szja-kulcsok bevezetésétől kezdve, a családi kedvezmények jelentős megvágásán, a tőkejövedelmekre, a vállalkozásokra és a fogyasztási cikkekre kivetett új terheken át egészen a tb-rendszer privatizálásáig és a háziállattartás megadóztatásáig.

Az Index szerint a Tisza Párt programja nem egyszerű reformcsomag, hanem baloldali gazdaságpolitikai kísérlet, amely érezhető terheket rakna a fizetésekre, a családokra, a vállalkozókra és a befektetésekre egyaránt.

Kiemelt kép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)