Márki-Zay Péter: Magyar Péter a mi szempontunkból hazafi

Az M1 48 perc című műsorának második felében Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke volt a vendég, aki a Tisza jelöltjeiről azt mondta, hogy a párt 105 körzetben indított előválasztási jelölteket, akik nem globalisták és baloldaliak, „gondosan válogatták ki őket”, hogy ne legyenek párthoz köthetők. Kitért rá, feltételezi, Magyar Péter „a lojalitást is nézte” a jelöltek kiválasztásánál, de a legfontosabb az volt, hogy „ne lehessen őket a baloldalhoz, az óbaloldalhoz, az óellenzékhez kötni, hogy a Fidesz ne tudja ezzel őket támadni, és jó munkát végzett, egy-két kivételtől eltekintve nem tudták őket az ellenzékhez kötni.”

„Ha valamihez lehet kötni őket, elsősorban a Fideszhez lehet, de nem mindegy, hogy valaki meddig szolgál egy pedofiltámogató, migránsbetelepítő korrupt hatalmat, jobb későn kiállni onnan, mint ott maradni” – mondta.

A politikus nevetségesnek nevezte a műsorvezető azon felvetését, hogy vannak, akik üzleti kapcsolatban álltak korábbi Demokratikus Koalíció-tagokkal, megjegyezve, „a Fidesz és az MSZP együtt üzletelt, Gyurcsány és Orbán nem számoltatták el egymást”, arra az információra pedig, hogy a jelöltek egyike egy szocialista alpolgármester testvére, azt kérdezte: „a testvére alapján akarja megmondani, ki a baloldali”?

Márki-Zay Péter egyes Tisza-szigetek megszűnésére vonatkozó kérdésre válaszolva azt mondta, elképzelhetőnek tartja, hogy valaki elégedetlen Magyar Péter pártelnökkel. Úgy vélte ugyanakkor, hogy aki az előválasztás után sértődött meg, mert azon nem indulhatott el, és feloszlatott egy ilyen szigetet, annak nem a pártelnök személyiségével van baja, hanem „nem kapott zsíros lehetőséget.

„Magyar Péter a Fidesz szempontjából áruló, a mi szempontunkból hazafi”

– jegyezte meg.

Hozzátette, nem kell, hogy szimpatikus legyen, de „ha a pedofilokat börtönbe csukja, visszaszerzi a nemzettől ellopott pénzt, ha végre nem leszünk Európa legszegényebb országa, én szobrot állítok neki”.

Márki-Zay Péter a műsorvezetőnek arra a kérdésére, mit szól a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági programjához, amely különböző adóemeléséket tartalmaz, úgy reagált, hogy ezt „ne higgye el, ne dőljön be ezeknek a fideszes hazugságoknak.”

„Hódmezővásárhely polgármestereként bebizonyítottam, ha egy korrupt fideszes vezetést leváltunk, akkor nem emelni kell adókat, hanem csökkenteni tudunk adókat, és még úgy is látványosabban fejlődik a város, higgyék el nekem, ha leváltjuk a Fideszt, a rekorder adók helyett adósságcsökkentés lesz”

– fogalmazott.

Kiemelt kép: Márki Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármester (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)