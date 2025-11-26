Márki-Zay Péter akár szobrot is állítana Magyar Péternek

Magyar Péter a mi szempontunkból hazafi, akinek akár szobrot is állítanánk – jelentette ki Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere az M1 48 perc című műsorában. A 2022-es baloldali összefogás bukott miniszterelnök-jelöltje arról is beszélt, hogy szerinte a tiszás jelöltek gondosan lettek kiválogatva, hogy ne legyenek ellenzéki párthoz köthetők.

„Föltételezem, hogy ő a lojalitást is nézte akkor, amikor kiválasztotta a jelölteket. Nyilvánvalóan a legfontosabbat, amit nézett, hogy semmi esetre se lehessen őket a baloldalhoz, az óbaloldalhoz, óellenzékhez kötni, hogy a Fidesz ne tudja őket ezzel támadni” – mondta a képviselő.

Máki-Zay Péter egyes Tisza-szigetek megszűnése kapcsán azt mondta: elképzelhetőnek tartja, hogy valaki elégedetlen Magyar Péter pártelnökkel, az ő személyiségével, de van, aki azért sértődhetett meg rá, mert az előválasztáson – ahogy fogalmazott – nem kapott zsíros lehetőséget.

„Aki előtte volt sértődött, az megsértődhetett más okból is, de az, aki az előválasztáson nem indulhatott, és ezért lett sértődött, annak nem a személyiségével van baja, hanem az nem kapott egy zsíros lehetőséget, ennyi. Ezek jobb is, hogy nincsenek ott” – mondta.

Hangsúlyozta:

„Akkor is támogatom, ha nem kéri azt, sőt ha tiltakozik ellene, akkor is.”

Márki-Zay Péter korábban Rónai Egonnál, az ATV Egyenes Beszéd című műsorában is nyíltan vállalta, hogy minden körülmények között Magyar Pétert támogatja. A volt baloldali miniszterelnök-jelölt, aki Gyurcsány Ferenchez is hasonlította magát, azt is elmondta, szerinte miért előnyösebb, ha inkább nem fényképezkedik Magyar Péterrel.

Hozzátette: „Én is azt gondoltam, hogy amikor ’21, ’22-ben kampányoltunk, hogyha Gyurcsány Ferenc nem jelenik meg a kampányrendezvényeinken, és nem látható a neve a szavazólapon, akkor majd távol tartjuk magunkat tőle.”

Márki-Zay Péter: Magyar Péter a mi szempontunkból hazafi

Márki-Zay Péter ATV-s interjúja kapcsán a Mandiner megjegyezte: hivatalosan is összeállt a Tisza Párttal az óbaloldal.

A Magyar Nemzet pedig úgy fogalmazott: a 2022-es baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltje beindította kampányát Magyar Péterék mellett, gőzerővel tolja a tiszás propagandát. A portál arra emlékeztetett, hogy Márki-Zay Péterék az előző országgyűlési választást megelőzően több milliárd forint kampánypénzt kaptak külföldről.

A baloldal volt miniszterelnök-jelöltjének mostani magatartása pedig azt a feltételezést erősíti, hogy Magyar Péterék mögött ugyanaz a gazdasági érdekcsoport áll, mint Márki-Zay Péter mögött 2022-ben.

Egy, az M1 által is bemutatott fotómontázst a napokban tette közzé a Fidesz pártigazgatója. Azon a négy ellenzéki politikus: a három Péter, vagyis Magyar Péter, Márki-Zay Péter és Jakab Péter mellett Gyurcsány Ferenc látható, miközben a leghétköznapibb konyhai tevékenységet űzik: főznek.

„Mi a közös bennük?” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Kubatov Gábor, aki úgy összegzett: „baloldaliak, Brüsszel-pártiak és túlságosan kockázatosak. Ha baj van, hirtelen elkezdenek főzni.”

Kiemelt kép: Márki-Zay Péter (Fotó: MTI/Rosta Tibor)