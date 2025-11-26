Műsorújság
Lecsaptak egy külföldi áruszállító hálózatra a Nagybani Piac közelében

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.26. 08:21

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a társhatóságokkal összehangolt akcióban csapott le egy szervezetten működő, külföldi áruszállítói hálózatra, amely több tonnányi diót, szőlőt, narancsot, mandarint és egyéb, ellenőrizetlen mezőgazdasági terméket próbált értékesíteni a Nagybani Piac közelében található parkoló területén.

A NAV azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy a többségében román állampolgárságú emberek jellemzően lengyel rendszámú, csempészraktérrel kibővített teherautókkal érkeztek a parkolóba.

A mintegy 6 tonna dió, 2,5 tonna szőlő, valamint több mázsa egyéb zöldség és gyümölcs eredetét semmilyen dokumentummal nem tudták igazolni.

A NAV által kiszabott mulasztási bírság összege meghaladhatja a 10 millió forintot. Az intézkedés során a rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki, az fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai pedig valamennyi ügyben eljárást indítottak az áru nyomonkövethetőségének és megfelelő jelölésének hiánya miatt – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Róka László)

