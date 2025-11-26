Kiterjeszti a kormány az Otthon Startot

Panyi Miklós a Facebook oldalán közölte: 2026. január 1-től a külterületi lakóingatlanokra is kiterjesztik az Otthon Start programot.

Július elején jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán: „Kormánydöntés: 3 százalékos, kedvezményes hitel az első lakásra vagy házra. Bárkinek. Bárhol”. Időközben változtak feltételek, kiderült az is, hogy az így megvásárolt lakást bérbe is lehet adni.

Most a Facebook-oldalán Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára bejelentést tett:

a meglévő ingatlanok mellett a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezéseket is felpörgetik.

Ezzel tízezer külterületi lakóingatlan válik elérhetővé a program keretében, több 100, jelenleg is kivitelezés alatt álló újépítésű családi ház.

„Emellett további, akár 1000 új családi ház építése indulhat el a következő években ilyen lakóövezetekben parcellázott építési telkeken” – közli az államtitkár.

Arra, hogy döntött így a kormány, Panyi Miklós azt a választ adja: „Az Otthon Start program jelenleg lefedi a magyarországi lakóingatlanok 98 százalékát. A belterületi és a külterületi ingatlanok közül a tanyákra és birtokközpontokra fel lehet venni a 3 százalékos hitelt. Viszont a külterületi nem tanya vagy birtokközpontú besorolású lakóingatlanokra Otthon Start hitelt eddig nem lehetett felvenni”.

„Vidéki településeken – pl. Debrecenben, Nyíregyházán és Sopronban – számos külterületen zajlanak jelentős ingatlanfejlesztések, de ezeknek a területek belterületté minősítése még akár több mint egy évet is igénybe vehet. Emellett több ezer olyan ingatlan van ma Magyarországon, amely külterületi besorolású, ugyanakkor komfortjában minden igényt kielégít. Az említett városokban több ilyen ingatlan tervezése vagy kivitelezése jelenleg is folyamatban van” – mutat rá az államtitkár.

Jövő év elejétől az Otthon Start Program ezekkel az ingatlanokkal is bővül, ezekre az ingatlanokra is felvehető lesz a 3 százalékos hitel

– hangsúlyozza friss Facebook posztjában az államtitkár.

Kiemelt kép: Lakások a fővárosban a XIII. kerületi Esztergomi úton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. A konstrukció 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál az első lakásukat megszerző fiatalok számára, hogy a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése (Fotó: MTI/Illyés Tibor)